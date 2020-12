Adrian Lewis heeft zich dinsdag geblameerd in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De tweevoudig wereldkampioen verloor na een zwak optreden verrassend in vier sets van de Amerikaan Danny Baggish (1-3).

De als 21e geplaatste Lewis speelde vooral in de eerste twee sets dramatisch. Hij benutte daarin slechts één van zijn liefst zestien kansen op een dubbel en keek daardoor tegen een 0-2-achterstand aan. Daarna ging hij stukken beter finishen en leek ook terug te komen tot 2-2.

In de vierde set ging het echter helemaal mis voor Lewis. Hij miste bij een 2-1-voorspong twee setdarts en zag Baggish, die als eerste speler dit toernooi 170 uitgooide, daarvan profiteren. Baggish was na afloop zeer emotioneel omdat hij maandag hoorde dat zijn broer een zware beroerte heeft gekregen.

Lewis werd in 2011 en 2012 wereldkampioen, maar zakte in de jaren daarop ver weg op de wereldranglijst. Dit seizoen liet hij eindelijk weer wat vleugjes van zijn klasse zien, maar dat lukte hem dus niet tegen Baggish, die niet eens in het bezit is van een Tour-kaart.

Simon Whitlock juicht na zijn zege op Darius Labanauskas. Simon Whitlock juicht na zijn zege op Darius Labanauskas. Foto: ANP

Whitlock moeizaam naar derde ronde

Simon Whitlock plaatste zich eerder op dinsdag moeizaam voor de derde ronde. De als achttiende geplaatste Australiër, die op de World Matchplay én de World Grand Prix stuntte tegen Michael van Gerwen, had vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Litouwer Darius Labanauskas (3-2).

Whitlock had ondanks een gemiddelde van 101 punten per drie pijlen zijn handen vol aan Labanauskas. Hij won na het verlies van de eerste set de daaropvolgende twee sets en leek de klus te gaan klaren in de vierde set.

Daarin gooide Labanauskas echter bij 2-2 in legs een formidabele 164-finish terwijl Whitlock stond te wachten voor dubbel 18. In de vijfde set liet hij zien over voldoende mentale veerkracht te beschikken en pakte hij drie legs op rij.

Joe Cullen en Brendan Dolan bereikten relatief eenvoudig de derde ronde. De als zestiende geplaatste Engelsman versloeg zijn landgenoot Wayne Jones (3-0) en de als dertigste geplaatste Noord-Ier de Japanner Edward Foulkes (3-1). Alle geplaatste spelers hadden in de eerste ronde een bye.