Er is ook na de Kerst geen publiek welkom bij het WK darts in Londen. De verslechterde coronasituatie in Engeland laat het niet toe om weer fans toe te laten in het Alexandra Palace.

Vorige week dinsdag mochten er op de openingsdag nog duizend toeschouwers aanwezig zijn, maar een dag later waren dat er al nul, doordat Londen door de oplopende coronacijfers van categorie 2 naar 3 ging en alleen gebieden uit categorie 1 en 2 sportevenementen mogen organiseren met publiek.

Dartsbond PDC had nog even de hoop dat er na de Kerst weer fans toe konden worden gelaten, maar Londen is vanwege een nieuwe, gemuteerde variant van het coronavirus inmiddels zelfs in categorie 4 ingedeeld, waardoor het WK definitief zonder publiek wordt uitgespeeld.

Doordat het vlieg-, trein- en bootverkeer is stopgezet, zitten de niet-Britse spelers sinds zondagavond vast in het spelershotel, waar een bubbel is gecreëerd voor de deelnemers, stafleden en pers. Britse spelers kunnen nog wel binnen Groot-Brittannië reizen.

Na woensdag wordt er tot zondag niet gedart. De finale is op 3 januari. Alle topfavorieten zitten nog in het toernooi. Michael van Gerwen, titelverdediger Peter Wright en Gerwyn Price, de nummers één tot en met drie van de wereld, overleefden allen de tweede ronde.

Veel spelers klaagden al over de omstandigheden in het Alexandra Palace. "Zonder publiek lijkt het net alsof je een toernooi van de Home Tour aan het spelen bent. Ergens voelt het niet goed, maar we moeten proberen er het beste van te maken", zei Price maandag na zijn zege op Jamie Lewis (3-2).