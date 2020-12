Gerwyn Price heeft ondanks de verslechterde coronasituatie geen zin om tijdens de vrije kerstdagen in het spelershotel in Londen te blijven. De Welshe wereldtopper is maandag na zijn zege in de tweede ronde terug naar huis gegaan om zich daar voor te bereiden op het tweede deel van het WK darts.

Delen van Engeland, waaronder Londen, worden geteisterd door een nieuwe, gemuteerde variant van het coronavirus. De PDC raadde eerder op maandag de niet-Britse spelers ten zeerste aan om de komende dagen het spelershotel, waar een bubbel is gecreëerd voor de deelnemers, stafleden en pers, niet te verlaten.

Voor de niet-Britse spelers is het sinds zondagavond al onmogelijk om huiswaarts te keren, omdat het vlieg-, trein- en bootverkeer is stopgezet. Binnen Groot-Brittannië is het nog wel mogelijk om te reizen en daar maakt Price nu dus gebruik van, ook al loopt hij een verhoogd risico om besmet te raken.

"Mijn familie is belangrijker dan dit toernooi. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien en samen Kerst vieren. Daarna kom ik weer hierheen en uiteraard bestaat het risico dat ik dan positief test, maar darts is niet het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik word liever met Kerst thuis wakker dan dat ik in januari wakker word met de wereldtitel."

'Gelukkig miste Jamie enkele belangrijke dubbels'

Price, die als nummer drie van de wereld een bye had voor de eerste ronde, kwam maandag met de schrik vrij tegen landgenoot Jamie Lewis. Hij verloor de eerste vier legs, maar herstelde zich op tijd. Wel noteerde hij een voor zijn doen matig gemiddelde van 91 punten per drie pijlen.

"Ik slaagde er maar niet in om het juiste ritme te vinden. Gelukkig miste Jamie op het einde enkele belangrijke dubbels waar ik van kon profiteren. Uiteindelijk is de overwinning het allerbelangrijkste. Wees er maar zeker van dat ik in de volgende ronde beter speel."

Price neemt het na de Kerst in de derde ronde op tegen de Noord-Ier Brendan Dolan of de Japanner Edward Foulkes. Na woensdag wordt er pas vanaf zondag weer gedart in het lege Alexandra Palace. Het speelschema voor het tweede deel is nog niet bekendgemaakt.