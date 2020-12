Ian White is maandagavond al in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld. De als tiende geplaatste Engelsman, die in de openingsronde een bye had, ging in een hoogstaande partij met 1-3 onderuit tegen Kim Huybrechts.

Huybrechts begon uitstekend aan de partij en trok de eerste twee sets naar zich toe. In het tweede bedrijf liet White een indrukwekkend gemiddelde per drie pijlen van 109,57 noteren, maar liet hij het afweten op de dubbels.

'Diamond' knokte zich in de derde set terug in de wedstrijd, maar moest daarna alsnog zijn meerdere erkennen in Huybrechts. De Belg besliste de partij in de vijfde leg van de vierde set met dubbel achttien.

In de laatste twee sets zakte het moyenne van beide darters wel iets, waardoor White uitkwam op 102,35 en Huybrechts op 101,59. White miste liefst 24 van zijn 32 dubbels.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Huybrechts te bekijken.

Huybrechts treft Searle in derde ronde

Het is al het derde jaar op rij dat White zijn openingspartij op het WK verliest. Vorig jaar liet hij zich verrassen door de Litouwer Darius Labanauskas en een jaar eerder moest hij zijn meerdere erkennen in Devon Petersen uit Zuid-Afrika.

Huybrechts neemt het in zijn volgende partij op tegen Ryan Searle, die zondag verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Jeffrey de Zwaan (3-0). De mondiale nummer 39 haalde vorig jaar de vierde ronde op het WK.

Eerder op de avond plaatste Krzysztof Ratajski zich voor de derde ronde in het lege Alexandra Palace. De Pool zette Ryan Joyce met 3-0 opzij en treft nu Simon Whitlock of Labanauskas.