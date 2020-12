Gerwyn Price is maandag met de nodige moeite doorgedrongen tot de derde ronde van het WK darts. De als derde geplaatste Welshman rekende met 3-2 in sets af met zijn landgenoot Jamie Lewis. Eerder op de avond viel wel het doek voor Ian White, de nummer tien van de plaatsingslijst.

Price begon matig aan zijn partij tegen Lewis. De nummer drie van de wereld verloor de eerste set met 1-3, mede door een belabberd gemiddelde van 77,50 per drie pijlen.

Vervolgens boog Price de achterstand om in een 2-1-voorsprong in sets, maar in het vierde bedrijf herpakte Lewis zich. Mede dankzij een finish van 110 trok 'Fireball' de stand weer gelijk, waardoor er een beslissende set aan te pas moest komen. Daarin stelde 'The Iceman' orde op zaken door geen leg meer af te staan.

Price neemt het in de derde ronde op tegen Brendan Dolan of Edward Foulkes. Op het vorige WK haalde hij de halve finales, waarin hij werd verslagen door de latere wereldkampioen Peter Wright.

Kim Huybrechts bereikte opnieuw de derde ronde op het WK. Kim Huybrechts bereikte opnieuw de derde ronde op het WK. Foto: ANP

White in hoogstaande partij onderuit tegen Huybrechts

Eerder op de avond werd White in een hoogstaande partij uitgeschakeld door Kim Huybrechts: 1-3. De Engelsman gooide in de tweede set weliswaar een indrukwekkend moyenne van 109,57, maar kwam toch met 0-2 achter.

'Diamond' knokte zich in de derde set terug, maar moest daarna alsnog zijn meerdere erkennen in Huybrechts. In de laatste twee sets zakte het moyenne van beide darters wel iets, waardoor White uitkwam op 102,35 en Huybrechts op 101,59. De nummer tien van de wereld, die al voor het derde jaar op rij zijn openingspartij op het WK verloor, miste liefst 24 van zijn 32 dubbels.

Huybrechts neemt het in zijn volgende partij op tegen Ryan Searle, die zondag verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Jeffrey de Zwaan (3-0). De mondiale nummer 39 haalde vorig jaar de vierde ronde op het WK.

Ook Krzysztof Ratajski en Gabriel Clemens plaatsten zich voor de derde ronde in het lege Alexandra Palace. De Pool zette Ryan Joyce met 3-0 opzij en Clemens besliste het Duitse onderonsje met Nico Kurz in zijn voordeel: 3-1.