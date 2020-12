Michael van Gerwen moet behoorlijk wennen aan de situatie die in Londen is ontstaan door een gemuteerde variant van het coronavirus. Hierdoor is op dit moment geen publiek welkom op het WK darts en werd de spelers aangeraden tijdens de vrije kerstdagen in het hotel te blijven.

"Het is heel onwennig en heel anders dan normaal. Het is een beetje behelpen", zegt Van Gerwen maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk. "Ik ben iemand die graag voor publiek speelt en als er dan zoveel verandering komt in een week tijd..."

"Vorige week waren er nog duizend mensen en nu helemaal niemand meer", vervolgt de drievoudig wereldkampioen. "Het is hier wat dat betreft een grote chaos."

Londen wordt geteisterd door een een nieuwe variant van het coronavirus. In Engeland zijn de maatregelen daarom sinds afgelopen zaterdag flink aangescherpt. Het is niet toegestaan om bij iemand anders te overnachten en ook buitenlandse reizen worden verboden.

Van Gerwen besloot daarom zondag halsoverkop terug te keren naar Engeland om zich daar voor te bereiden op het tweede deel van het WK darts. Hij was zaterdag na zijn overwinning in de tweede ronde op Ryan Murray (3-1) teruggereden naar Vlijmen.

Na slechts drieënhalf uur thuis te zijn geweest, keerde de nummer één van de wereld terug naar Londen. "Ik was thuis en had het er met mijn vrouw over. Zij zei dat het misschien beter was dat ik terugging, waarop ik zei: daar heb je gelijk in."

Michael van Gerwen rekende in zijn openingspartij af met Ryan Murray. Michael van Gerwen rekende in zijn openingspartij af met Ryan Murray. Foto: ANP

'Ik kan heel ver komen'

Pas na de Kerst komt Van Gerwen in actie in de derde ronde, waarin hij het opneemt tegen Ricky Evans of Mickey Mansell. Hij denkt dat hij ook zonder publiek een goed toernooi kan spelen in Alexandra Palace.

"Ik sta de laatste maanden goed te spelen en heb de draad weer opgepakt", aldus de Brabander. "Ik weet zeker dat er nog heel veel in de tank zit en ik kan heel ver komen."

Van Gerwen had dit jaar te maken met een vormcrisis. Zo werd hij bij een aantal tv-toernooien vroegtijdig uitgeschakeld. Eind vorige maand veroverde hij bij de Players Championship Finals zijn eerste prijs sinds maart.