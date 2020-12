Vincent van der Voort was zondag de enige Nederlander die zijn partij wist te winnen op het WK darts. De Purmerendse routinier had in het lege Alexandra Palace in Londen geen moment het gevoel dat hij op een WK aan het gooien was.

"Normaal sta je hier helemaal opgepompt en ben ik er helemaal klaar voor. Maar nu in de lege zaal had ik echt nul adrenaline", zei Van der Voort zondag tegen RTL.

"Ik had helemaal niet het idee dat ik op een WK aan het spelen was. Ik stond gewoon leuk een wedstrijdje te gooien, maar had geen enkele spanning", vertelde de 45-jarige darter.

Van der Voort kwam in zijn tweederondepartij tegen landgenoot Ron Meulenkamp met 0-2 achter, maar trok de wedstrijd met 3-2 toch nog naar zich toe.

"Toen ik 2-0 achterstond, had ik wel zoiets van: als je er dan af gaat, moet je wel je gezicht redden", blikte Van der Voort terug. "Daarna merkte ik dat hij nerveuzer en krampachtiger werd. Dat weet ik van Ron en daar heb ik gebruik van gemaakt."

De tweevoudig kwartfinalist op het WK noteerde goede scores, maar liet het op de dubbels vaak afweten. "Ik heb veel gemist, het was slordig. Maar dat heeft ook met de omstandigheden van de lege zaal te maken."

Van der Voort kijkt zorgelijk bij een 0-2-achterstand tegen Meulenkamp. Van der Voort kijkt zorgelijk bij een 0-2-achterstand tegen Meulenkamp. Foto: ANP

Van der Voort moet boxershorts binnenstebuiten gaan dragen

Van der Voort had met Kerst eigenlijk terug naar huis gewild, maar dat is onmogelijk doordat een groot deel van Engeland op slot is na de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus.

"Ik heb geen keus en zal hier moeten blijven. Dan wordt het de boxershorts binnenstebuiten dragen", lachte hij.

De als 27e geplaatste Van der Voort speelt in de derde ronde tegen de winnaar van de partij tussen Scott Waites en Nathan Aspinall, die als zesde gerangschikt is in Londen.