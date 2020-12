Jeffrey de Zwaan werd zondagavond weliswaar meteen uitgeschakeld op het WK darts, maar hij ziet daar ook de voordelen van in. De 24-jarige Zuid-Hollander is blij dat hij zijn vriendin eindelijk weer kan zien.

"Ik heb mijn vriendin vijf à zes weken niet gezien", liet De Zwaan na zijn uitschakeling weten bij RTL 7. "Ze werkt in de zorg, met coronapatiënten op de afdeling. Ik ben blij dat ik haar weer kan zien. Wekenlang zonder geliefde en de hele tijd alleen maar contact over de telefoon is natuurlijk helemaal niks."

'The Black Cobra', die in de eerste ronde een bye had, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Engelsman Ryan Searle: 0-3. Hij gooide weliswaar negen 180'ers en noteerde een hoger gemiddelde dan zijn tegenstander (98,20 tegenover 92,72), maar liep continu achter de feiten aan.

"Hij liet me niet in de wedstrijd komen", baalde hij. "In twee sets gooide ik een gemiddelde van bijna 100, maar ik kreeg de kansen niet. Het missen van de dubbels was funest."

Jeffrey de Zwaan feliciteert Ryan Searle met de overwinning. Jeffrey de Zwaan feliciteert Ryan Searle met de overwinning. Foto: ANP

'Had niet het gevoel dat ik slecht gooide'

De Zwaan benutte slechts vier van zijn kansen om een leg uit te gooien. Mede hierdoor werd hij in elke set meteen gebroken en verloor hij uiteindelijk de partij.

"Ik had niet het gevoel dat ik slecht stond te gooien. Ik liep elke keer achter de feiten aan en gooide wel de 180'ers, maar ik was net niet constant genoeg", concludeerde de Nederlander.

Vorig jaar haalde De Zwaan nog de vierde ronde op het WK. Daarin moest de nummer 23 van de wereldranglijst zijn meerdere erkennen in de latere wereldkampioen Peter Wright.