Michael van Gerwen is zondag in allerijl teruggekeerd naar Engeland om zich daar voor te bereiden op het tweede deel van het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één is bang dat hij anders volgende week Engeland niet meer in zou komen om het toernooi te vervolgen, zo meldt het AD.

Londen wordt geteisterd door een muterend virus, een nieuwe variant van COVID-19. Engeland heeft daarom de maatregelen flink aangescherpt. Zo is het al bijna niet meer mogelijk om naar het land te vliegen en wordt om 0.00 uur in de nacht van zondag op maandag ook het treinverkeer via de kanaaltunnel platgelegd.

Van Gerwen reed zaterdag na zijn zege in de eerste ronde op Ryan Murray (3-1) terug naar Vlijmen, maar nadat hij daar een dag later was aangekomen, besloot hij al snel weer rechtsomkeert te maken. Hij was in het begin van de avond in Calais en hoopt rond 22.00 uur aan te komen in het spelershotel in Londen.

Pas na de Kerst komt Van Gerwen, die voor zover bekend de enige speler is die na een overwinning is teruggekeerd naar het vasteland van Europa, in actie in de derde ronde. Hij neemt het daarin op tegen Ricky Evans of Mickey Mansell. Het schema voor de derde ronde is nog niet samengesteld.

'Boxershorts maar binnenstebuiten trekken'

Vincent van der Voort blijft ook de rest van de week in Engeland. De Noord-Hollander won zondag in de tweede ronde van Ron Meulenkamp (3-2) en is samen met Van Gerwen de enige Nederlander die zich tot dusver heeft geplaatst voor de derde ronde.

"Ik vier natuurlijk het liefst thuis Kerst, maar ik heb weinig keuze. Als de situatie zo ernstig is, dan zit er niets anders op dan hier te blijven. Ik moet de boxershorts maar binnenstebuiten trekken", grapte Van der Voort voor de camera van RTL 7.

Jeffrey de Zwaan (zondag tegen Ryan Searle), Danny Noppert (dinsdag tegen Cameron Carolissen), Dirk van Duijvenbode (dinsdag tegen Rob Cross) en Jermaine Wattimena (woensdag tegen Nick Kenny) kunnen later deze week nog de derde ronde bereiken. Na woensdag wordt er pas weer zondag gedart.