Vincent van der Voort heeft zich zondag geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. De Noord-Hollander won in de tweede ronde na een thriller met 3-2 in sets van landgenoot Ron Meulenkamp. Maik Kuivenhoven en Derk Telnekes werden uitgeschakeld in de eerste ronde.

Aanvankelijk leek Van der Voort, die als de nummer 27 van de plaatsingslijst een bye had in de eerste ronde, zich te laten verrassen door Meulenkamp. Hij kwam op een 0-2-achterstand in sets, maar hervond daarna zijn ritme.

Van der Voort pakte de derde en de vierde set en bleef koel in de beslissende vijfde leg van de vijfde set, die hij zelf mocht beginnen. Beide spelers haalden een goed gemiddelde met 95 (Van der Voort) en 93 punten (Meulenkamp) per drie pijlen.

In de derde ronde neemt Van der Voort het na de Kerst op tegen Nathan Aspinall of Scott Waites. Hij stond al twee keer in de kwartfinales op het WK. Meulenkamp, die in de eerste ronde Boris Krcmar versloeg, haalde nog nooit de derde ronde.

Kuivenhoven komt er niet aan te pas

Kuivenhoven had eerder op zondag niets in te brengen tegen Matthew Edgar (0-3). De Brabander, die teleurstelde met een gemiddelde van 81, veroverde in de tweede set zijn enige leg van de wedstrijd.

Telnekes verloor nipt van Nick Kenny (2-3). De Overijsselaar, die een gemiddelde van 87 noteerde, verspeelde twee keer een set voorsprong. Hij moest in de vijfde set een diepe buiging maken voor zijn tegenstander, die daarin alle legs naar zich toe trok.

Zondagavond komt er nog een Nederlander in actie. Jeffrey de Zwaan treft in de tweede ronde Ryan Searle. Martijn Kleermaker zou dan in de eerste ronde spelen tegen Cameron Carolissen, maar hij werd uitgesloten van deelname doordat hij positief testte op het coronavirus.

Naast Van der Voort is er met Michael van Gerwen een tweede Nederlander zeker van de derde ronde. De Brabantse nummer één van de wereld was zaterdag op overtuigende wijze (gemiddelde van 108) met 3-1 te sterk voor Ryan Murray.