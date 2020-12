Maik Kuivenhoven en Derk Telnekes hebben hun debuut op het WK darts zondag niet kunnen opluisteren met een zege. De 32-jarige Kuivenhoven ging met 0-3 in sets onderuit tegen Matthew Edgar en de 25-jarige Telnekes verloor na een spannend gevecht met 2-3 van Nick Kenny.

Kuivenhoven kwam er niet aan te pas tegen Edgar, die zeven plaatsen hoger op de wereldranglijst staat dan zijn opponent (66 om 73). De Naaldwijker pakte in de tweede set zijn enige leg van de partij.

Kuivenhoven, die een gemiddelde van 81 per drie pijlen gooide, liet het vooral afweten op de dubbels. Hij benutte slechts een van zijn elf kansen om een leg uit te gooien.

Eerder op de dag verspeelde Telnekes tot twee keer toe een set voorsprong tegen Kenny. Hij won de eerste (na een 0-2-achterstand) en derde set, maar slaagde er niet in de overwinning over de streep te trekken. Kenny gooide een sublieme beslissende vijfde set, waarin hij alle legs pakte.

De Deventenaar, die net als Kenny een moyenne van 87 punten noteerde, plaatste zich begin deze maand op het laatste kwalificatietoernooi voor het WK. Hij staat 26 plekken hoger op de wereldranglijst dan Kenny (87 om 113).

Van der Voort treft Meulenkamp

Zondagmiddag komen er nog twee Nederlanders in actie in het lege Alexandra Palace. Vincent van der Voort en Ron Meulenkamp treffen elkaar in de tweede ronde.

Zondagavond staat er ook een Nederlander aan de oche. Jeffrey de Zwaan stuit in de tweede ronde op Ryan Searle. Martijn Kleermaker zou dan in de eerste ronde spelen tegen Cameron Carolissen, maar hij werd zondagochtend uitgesloten van deelname doordat hij positief testte op het coronavirus.

Met Michael van Gerwen is er vooralsnog één Nederlander zeker van de derde ronde. De Brabantse nummer één van de wereld was zaterdag op overtuigende wijze (gemiddelde van 108) met 3-1 te sterk voor Ryan Murray.