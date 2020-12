Leg Van der Voort! 1-0 (1-2)



Een foutenfestijn in Ally Pally! Beide mannen verzuimen meerdere keren om hun dart in de dubbel te gooien, maar uiteindelijk is het voor Van der Voort toch raak. Hij heeft daarmee Meulenkamp meteen gebroken en lijkt volledig terug in de wedstrijd.