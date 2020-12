Martijn Kleermaker kan zondag niet debuteren op het WK darts van profbond PDC. De 29-jarige Nederlander is positief getest op het coronavirus en mag daardoor niet meedoen aan het toernooi in Londen.

Kleermaker zou zondag in de eerste partij van de avondsessie in de eerste ronde in actie komen tegen Cameron Carolissen. "Wat begon als een droom, is een nachtmerrie geworden", schrijft de Harderwijker, die geen symptomen vertoont, op Twitter.

"Ik keek ontzettend uit naar spelen op het grootste podium in 'Ally Pally', maar die droom is uiteengespat door het coronavirus. Mijn gezondheid is natuurlijk het belangrijkst, maar het doet ontzettend veel pijn dat ik het WK moet missen."

Kleermaker stapte begin dit jaar over van de BDO naar de PDC. Na een prima eerste seizoen, waarin hij onder meer de achtste finales haalde bij het EK, is hij momenteel de nummer 74 van de wereld.

Kleermakers vervanger kan ook niet spelen

Carolissen krijgt een bye voor de tweede ronde, omdat Kleermakers vervanger Josh Payne in zelfisolatie moet. De Engelsman heeft in de afgelopen 24 uur contact gehad met een besmette persoon.

Het lukte de PDC niet een andere darter te vinden die het zondagavond kan opnemen tegen Carolissen.

De 24-jarige Zuid-Afrikaan is dinsdagavond in de tweede ronde de eerste WK-tegenstander van de als 25e geplaatste Nederlander Danny Noppert.