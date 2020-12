Michael van Gerwen is zeer te spreken over zijn vertoonde spel in de tweede ronde van het WK. De drievoudig wereldkampioen was zaterdag met 3-1 in sets te sterk voor Ryan Murray en gooide met 108,98 een hoog gemiddelde.

"Ik heb veel zelfvertrouwen, want het winnen van toernooien geeft zelfvertrouwen. Ik weet dat het de laatste maanden er al aan zat te komen, maar je moet het dan nog wel doen. Mijn voorbereiding richting het WK was heel goed", zei Van Gerwen na zijn overwinning tegen RTL 7.

"Hiermee kan ik verder bouwen", vervolgde de Nederlander. "Ik miste nog wel een paar pijltjes op de dubbel, maar scorend was ik heel goed. Ik maakte weinig grote fouten en gooide iedere beurt wel een triple, daarmee leg je iemand op de slachtbank."

Van Gerwen realiseert zich wel dat hij pas de derde ronde heeft bereikt in Londen. "Er is daarom nog niks om heel blij mee te zijn. Je mag pas blij zijn als je het toernooi hebt gewonnen. Ik heb nu nog niks, maar het is lekker om zo te beginnen. Er valt nog heel veel te halen."

Voor Van Gerwen gaat het WK pas na de Kerst weer verder met een wedstrijd tegen Ricky Evans of Michael Mansell. "Ik vlieg morgen (zondag, red.) lekker naar huis. Op Tweede Kerstdag vlieg ik weer terug en laten we hopen dat het allemaal goed gaat."

Van Gerwen jaagt in het Alexandra Palace op zijn vierde wereldtitel. De Brabander was de beste in 2014, 2017 en 2019. In de afgelopen editie verloor hij in de eindstrijd van Peter Wright.