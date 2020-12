Michael van Gerwen is zaterdag overtuigend begonnen aan het WK darts. De nummer één van de wereld, die in de eerste ronde een bye had, plaatste zich in Londen voor de derde ronde door met een indrukwekkend gemiddelde de Schot Ryan Murray met 3-1 te verslaan.

Van Gerwen, die een moyenne van 108,98 per drie pijlen liet noteren, trok de openingsset tegen de nummer negentig van de wereld razendsnel naar zich toe door de eerste drie legs van de partij probleemloos te winnen.

Daarna bood Murray een stuk meer tegenstand. Van Gerwen voerde zijn gemiddelde in het tweede bedrijf weliswaar op, maar zijn opponent maakte eerst indruk door 130 uit te gooien en pakte vervolgens de set via dubbel achttien.

In de derde set had Van Gerwen, die dit jaar met een stevige vormcrisis had te maken, het weer iets makkelijker met Murray en gaf hij één leg weg. De drievoudig wereldkampioen leek in het vierde bedrijf op weg naar de winst, maar miste hij op 2-1 drie matchdarts.

Murray kreeg vervolgens de kans om op 2-2 in sets te komen, maar verzuimde dubbel tien te raken. Van Gerwen sloeg in de volgende beurt wel toe en besliste de partij met dubbel acht.

Van Gerwen treft Evans of Mansell in volgende partij

In de derde ronde neemt Van Gerwen het op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelsman Ricky Evans, de nummer 32 van de plaatsingslijst, en Mickey Mansell uit Noord-Ierland.

Van Gerwen aast in Alexandra Palace op zijn vierde wereldtitel. Hij kroonde zich in 2014, 2017 en 2019 tot wereldkampioen. Op het laatste WK haalde de Brabander ook de finale, maar daarin verloor hij van Peter Wright.

De Brabander kan wel voor het eerst in zeven jaar de koppositie op de wereldranglijst kwijtraken. Hij moet één ronde verder komen dan nummer twee van de wereld Wright en nummer drie van de wereld Gerwyn Price mag geen wereldkampioen worden.

Van Gerwen is de eerste Nederlander in de derde ronde van dit WK. Eerder plaatsten Dirk van Duijvenbode en Ron Meulenkamp zich voor de tweede ronde. Ook Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert, Jermaine Wattimena en Vincent van der Voort hadden een bye in de eerste ronde. Niels Zonneveld is de enige van elf Nederlanders die is uitgeschakeld.