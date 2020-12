Dirk van Duijvenbode redde zichzelf vrijdag in de eerste ronde van het WK darts van een vroege uitschakeling door na een dramatische start tegen Bradley Brooks toch nog met 3-2 in sets te winnen. De opgeluchte 'Aubergenius' had na afloop wel een verklaring voor zijn wonderbaarlijke wederopstanding.

Dankzij zijn fraaie comeback boekte Van Duijvenbode zijn eerste zege op een WK ooit. In december 2015 maakte hij zijn debuut op het belangrijkste darttoernooi. Hij verloor toen in de eerste ronde van Raymond van Barneveld en moest vervolgens vijf jaar wachten tot hij zich weer plaatste voor het WK in Londen.

"Deze overwinning is volledig te danken aan mijn mental coach", aldus Van Duijvenbode voor de camera van RTL 7. "Normaal zou ik steeds verder afzakken, maar dat gebeurde nu niet. Daar hebben we van tevoren nog over gesproken. Mijn mindset bleef: ik sloop jou gewoon. We komen hier om te winnen."

"Ik ben gewoon blij dat ik gewonnen heb, misschien dankzij een beetje geluk. En mijn auberginetje", verwees Van Duijvenbode liefkozend naar de aubergine die hij tijdens zijn opkomst met zich meedroeg.

De geboren Katwijker werkt in het dagelijks leven als administratief medewerker in een auberginekwekerij, waar hij ook zijn bijnaam 'Aubergenius' aan te danken heeft.

'Elke pijl van mij had dubbel 5 kunnen zijn'

De mentale kracht kwam Van Duijvenbode goed van pas, want in de eerste twee sets had hij grote moeite om de triples te vinden en pakte hij slechts één leg. Brooks, regerend wereldkampioen bij de junioren, begon juist uitstekend en kwam met een gemiddelde van rond de 110 al snel op een 0-2-voorsprong.

"Het was een dramatisch begin. Hij (Brooks, red.) gooide boven verwachting goed, maar elke pijl die ik gooide had bij wijze van spreken dubbel 5 kunnen zijn. Het voelde zo slecht, het ging gewoon niet", aldus de 28-jarige Zuid-Hollander.

'Aubergenius' herpakte zichzelf echter aan het begin van de derde set en stoomde vervolgens met negen gewonnen legs op rij naar de zege. "De bedoeling was dat ik de eerste negen legs zou winnen, maar het werden de laatste negen", glimlachte Van Duijvenbode, om vervolgens op serieuze toon te stellen dat hij een "akkefietje" met zichzelf had.

"Ik was het er niet mee eens. Ik dacht bij mezelf: wat ben je nou aan het doen, joh? Gelukkig kon ik het op tijd omdraaien", besloot Van Duijvenbode, die het in de tweede ronde opneemt tegen Rob Cross, de nummer vijf van de wereld.