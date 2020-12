Voor het eerst in zijn carrière had Michael van Gerwen (31) dit jaar te maken met een stevige vormcrisis. Zijn jarenlange dominantie werd een halt toegeroepen, maar hij lijkt zich op tijd te hebben herpakt voor het WK darts in Londen. "Een grote kracht van mij is dat ik dingen makkelijk kan relativeren en achter me kan laten."

Als ondergetekende er in een telefonisch interview over begint dat de concurrentie na de coronacrisis beter is geworden, komt Van Gerwen nog voordat er een vraag is gesteld met een interruptie.

"Mwah, zijn ze echt beter geworden? Daar ben ik het niet mee eens. Een paar jaar geleden was het niveau veel hoger dan nu, hoor. Toen had je Taylor, Van Barneveld, Anderson en Lewis in topvorm. Ze hadden het dit jaar over de sterkste Premier League ooit. Mijn reet. Het klopt dat de subtop dit jaar breder is geworden. Maar van de toppers is er niet iemand heel dominant geweest in de tijd dat het met mij iets minder ging. Niemand dacht zoiets van: Michael staat niet op, dan ga ik maar even flink huishouden."

Het tekent Van Gerwen. Hij laat zich niet zomaar iets aanpraten. Ook niet als het in sportief opzicht allemaal even tegenzit. Na de verloren WK-finale tegen Peter Wright volgde tik na tik. Hij won weliswaar het UK Open, maar haalde voor het eerst niet de play-offs van de Premier League en werd snel uitgeschakeld op onder meer de World Matchplay, World Grand Prix en het EK. De afgelopen twee maanden liet hij wel weer vleugjes van zijn klasse zien en veroverde hij de titel op de laatste major, de Players Championship Finals.

Hoe zou jij zelf dit jaar omschrijven?

"Tsja... (denkt paar seconden na). Laat ik vooropstellen dat het niet het beste jaar is geweest, maar ik hoorde vorige week dat ik nog steeds het meeste rankinggeld heb verdiend van alle spelers. Het liep af en toe heel moeizaam, maar achteraf gezien heb ik het niet eens zo super slecht gedaan. Ik heb nog aardig wat gewonnen. Twee majors, een European Tour-toernooi, paar Players Championships. En daarnaast nog een paar keer de finale gehaald. Het is logisch dat mensen veel van mij verwachten, dat doe ik zelf ook, maar je moet wel realistisch blijven. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Het toernooi na de Summer Series zei een journalist tegen me dat het daarop niet zo lekker was gegaan. Terwijl ik twee van de vijf toernooien had gewonnen en nog een kwartfinale had gehaald. Dan denk ik van: wat wil je dan nog meer? Zo wordt er dus naar mij gekeken. Ze verwachten van mij dat ik alles win. Dat is natuurlijk knap lastig. Ik heb nog nooit een sporter gezien waarbij de lijn alleen maar naar boven ging. Iedereen kent een periode waarin het even iets minder gaat. Als dit mijn dip was, dan teken ik ervoor."

Wat was voor jou het dieptepunt?

"De Premier League-week in Milton Keynes. Daar zakte ik echt door het ijs. Daar heb ik mezelf zwaar tekort gedaan."

Denk je in zo'n week weleens: vind ik het nog wel leuk?

"Nee, niet per se in die week. Ik stel mezelf die vraag gedurende het hele jaar. Ik draai al vijftien jaar mee op het hoogste niveau en dan kunnen er sommige dingen weleens tegen gaan staan. Maar begrijp me niet verkeerd, ik vind darten geweldig. Het bezorgt mij nog steeds kippenvel als ik op een podium gooi met duizenden mensen in de zaal. Daar leef ik voor."

Laat ik het dan anders vragen. Heb je weleens getwijfeld of je weer zo goed zou worden als voorheen?

"Nee, geen moment. Zo denk ik ook helemaal niet. Ik ben van nature veel positiever. Als ik verlies baal ik natuurlijk als een stekker, maar ik kan het wel makkelijk relativeren en achter me laten. Ik heb er geen dagen last van. Hooguit een paar uurtjes, daarna heb ik het verwerkt. Dat is wel een grote kracht van mij. Misschien is het niet aardig om te zeggen, maar ik gebruik Raymond van Barneveld als voorbeeld. Hij is vaak negatief en dat werkte niet voor hem in de laatste jaren. Dus daarom ben ik altijd optimistisch."

Is er door mensen die dicht bij je staan zoals je vrouw veel op je ingepraat?

"Nee joh, ben je gek! Wat moet zij tegen mij zeggen dan? Hoe ik een pijl in het bord moet gooien? Mijn vrouw is fantastisch, maar ik was de enige die dit kon veranderen. Ik heb natuurlijk wel veel met Vincent van der Voort gesproken en dan hadden we het wat meer over technische termen. Over bijvoorbeeld dat mijn arm niet zo soepel was en wat ik daaraan had kunnen doen. Allemaal kleine dingetjes."

Wat is voor jou de belangrijkste reden dat het niet liep?

"Dat was er niet eentje, maar verschillende. Het wisselen van mijn pijlen, ik heb te weinig getraind tijdens de coronacrisis, ik ben weer vader geworden. Dat laatste is wel een verandering die mensen onderschatten, zeker als je topsporter bent. Mijn hele ritme ging weer over de kop. Toen ik geen kinderen had stond darten op 1, maar nu zijn toch echt mijn kinderen dat."

Zie je jezelf nog steeds als topfavoriet of zijn de kaarten anders geschud door dit jaar?

"Nee, ik zie mezelf nog steeds als de topfavoriet. Zo denken de bookmakers er ook over. Het is een zwaar jaar voor me geweest met veel vallen en opstaan, maar ik denk dat ik me goed heb teruggeknokt met als bewijs de titel op de Players Championship Finals. Dat heeft de concurrentie ook wel gezien. Als ik mijn normale niveau haal, gaat het voor de anderen heel lastig worden om mij te verslaan."

De concurrentie heeft vaak aan je stoelpoten proberen te zagen.

"Nou, die zaag is onderhand wel bot. Peter Wright roept elk jaar na het WK dat hij de nummer één van de wereld gaat worden en Gerwyn Price met grote regelmaat dat hij onverslaanbaar is. Ze zeggen gewoon dingen om het zeggen. Dat mag ook van mij, maar als je onzin uitkraamt en nooit je woorden waarmaakt, dan moet je op een gegeven moment stil zijn."