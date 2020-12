Dirk van Duijvenbode is een van de grote revelaties van dit dartsjaar. De 28-jarige Zuid-Hollander stuntte met een finaleplaats op de World Grand Prix en is vol vertrouwen dat hij ook kan verrassen op het WK in Londen.

Van Duijvenbode wilde het bestaan als profdarter begin dit jaar nog één kans geven. Hij draaide al negen jaar relatief anoniem mee in het wereldje en werd daar moedeloos van. Steeds als hij zijn topvorm benaderde, kreeg hij last van zijn rug en dat straalde door naar zijn schouders en armen. Toen hij in januari zijn Tour-kaart heroverde, schakelde hij een osteopaat in.

"Ik wilde het nog drie jaar aanzien en anders zou ik het darts op een lager pitje gaan zetten", zegt Van Duijvenbode, die vrijdagavond zijn eerste partij speelt op het WK, in gesprek met NU.nl. "Maar de behandelingen betaalden zich gelijk uit in goede resultaten."

"Het was wel een gok, want als het niet had geholpen dan was het veel geld geweest. 90 euro per behandeling en dat twee of drie keer per maand. Dat maakt niet zoveel uit als je veel prijzengeld verdient, maar als je zoals ik eerst alles bij elkaar moet sprokkelen, dan is het dat wel."

"Het zorgde voor opluchting dat het meteen in het eerste jaar werkte. Ik kan nu veel meer trainen, sta elke dag een paar uur voor het bord. Dat was voorheen onmogelijk. Als ik twee weken lang een uurtje trainde, dan was mijn arm naar de klote. Dus daar stopte ik maar mee. Ik ben niet verbaasd door het niveau dat ik nu haal. Ik wist altijd wel dat dit erin zat."

'Heb bij topspelers respect afgedwongen'

Van Duijvenbode beleefde in oktober het hoogtepunt in zijn carrière tot dusver. Hij haalde bij zijn debuut bij de World Grand Prix meteen de finale, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Gerwyn Price. Desondanks was zijn naam definitief gevestigd in het darts.

De goede week van Van Duijvenbode, die op de World Grand Prix Mensur Suljovic, Dimitri Van den Bergh, Gary Anderson en Simon Whitlock versloeg, leverde hem 50.000 Britse pond (zo'n 55.000 euro) op en een flinke stijging op de wereldranglijst, waarop hij de 43e plaats bezet.

"Ik heb bij een aantal topspelers wel het respect afgedwongen. Van Gerwen en Lewis bijvoorbeeld complimenteerden me. Dat is wel fijn. Die jongens nemen het overgrote deel van de concurrentie niet serieus", aldus Van Duijvenbode.

"Vroeger was ik daar zelf misschien ook wel te veel mee bezig. Ik ben vorig jaar ook begonnen met een mental coach en die heeft me geleerd om tegenstanders niet te groot te maken in mijn hoofd. Bij elke loting dacht ik: goh, hij is toch wel goed."

Dirk van Duijvenbode (rechts) en Gerwyn Price poseren met de trofeeën van de World Grand Prix. Foto: PDC/Lawrence Lustig

'Moet van mezelf minimaal derde ronde bereiken'

Van Duijvenbode, die na 2016 (nederlaag in eerste ronde tegen Raymond van Barneveld) voor de tweede keer meedoet aan het WK, heeft het niet getroffen bij de loting voor dit WK. Hij neemt het vrijdagavond in de eerste ronde op tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks en stuit bij winst dinsdag in de tweede ronde op Rob Cross, de wereldkampioen van 2018 en de huidige nummer vijf van de wereld.

"Ik moet van mezelf minimaal de derde ronde bereiken, want anders zou ik teleurgesteld zijn. Het doel is de kwartfinales. Je moet altijd hoog inzetten, want anders ben je te snel tevreden. Ik ben eigenlijk wel blij met deze loting. Het is voor mij niet goed als ik mezelf van tevoren als de topfavoriet zie. Dan ben ik niet op mijn scherpst. Tegen betere spelers wel. Dan word ik getriggerd om het beste uit mezelf te halen."

Van Duijvenbode heeft bij de fans inmiddels een enorme cultstatus verworven. Zo was hij al populair omdat hij als enige speler het podium opkomt met hardcoremuziek en daarop ook vaak fanatiek meedanst, maar tijdens de World Grand Prix ontstond er ook een heel andere hype rondom hem. Van Duijvenbode werkt namelijk als administratief medewerker in een auberginekwekerij en liet dat ook duidelijk weten. Het woord aubergine viel in elk interview.

"Het heeft nogal wat teweeggebracht op sociale media. Ik werk al vanaf mijn vijftiende met aubergines. Dan krijg je liefde voor het product. Er zijn mensen die er niet mee geassocieerd willen worden, maar voor mij is het een deel van mijn leven. Ik vind ze zelf ook lekker. Ik stop ze niet in alle gerechten, maar wel in sommige", vertelt Van Duijvenbode, die nu de bijnaam 'Aubergenius' heeft.

"Ik moet mijn bazen ook wel dankbaar zijn. Ik vroeg aan hen of het mogelijk is dat ik ook op mijn werk kan trainen. Dat vonden ze geen probleem en dus is er een bord voor mij opgehangen. Ik mag elke dag een uurtje trainen en krijg dat niet uitbetaald. Zij vinden alle aandacht ook wel leuk, want het is best wel een onbekende groente. Alleen merk je er qua verkoop niets van, want het seizoen is al afgelopen."