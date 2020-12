Ron Meulenkamp is opgelucht dat hij donderdag de tweede ronde heeft gehaald op het WK darts in Londen. De 32-jarige Drent ergerde zich tijdens de met 3-1 in sets gewonnen wedstrijd zichtbaar aan zijn tegenstander Boris Krcmar.

Meulenkamp stopte in de openingsfase van de partij een paar keer met gooien om boos te kijken naar Krcmar. De Kroaat stond telkens te klikken met zijn pijlen en daar was Meulenkamp door afgeleid.

"Op zich is het niet zo heel erg dat hij dat deed, maar je hoort alles in de zaal. Dan wordt het wel een dingetje", doelde Meulenkamp bij RTL 7 op het feit dat er door de coronamaatregelen geen publiek welkom is in het Alexandra Palace.

"Dan kan je twee dingen doen: of je gaat er achteraf om zeiken of je zegt er meteen wat van. Misschien is het mijn ervaring dat ik dat laatste besloot. George Noble (scheidsrechter, red.) vroeg aan hem of hij ermee kon stoppen en Boris zei netjes ja. Dus dat was gewoon perfect."

'Beloof dat ik in volgende wedstrijd veel beter ben'

Meulenkamp boog daarna een 0-1-achterstand om in een 3-1-zege. Hij stuit zondag in de tweede ronde op landgenoot Vincent van der Voort en zal dan beter moeten gooien dan tegen Krcmar, tegen wie hij een gemiddelde van 87 punten per drie pijlen noteerde.

"Ik ergerde me dan ook in eerste instantie aan mezelf. Ik stond de afgelopen dagen heerlijk in te gooien, maar op het podium was dat goede gevoel meteen weg. Dat wist ik natuurlijk ook wel van tevoren, want beide omstandigheden zijn niet met elkaar te vergelijken", aldus Meulenkamp.

"In de eerste set dacht ik al snel: laat maar gaan. Als ik me daaraan flink had gestoord, dan was ik sowieso niet meer teruggekomen. Ik ben heel blij dat ik al een keer heb gegooid op dit WK. Ik weet nu hoe het is. Ik beloof de mensen thuis dat ik in de volgende wedstrijd veel beter ben."