Ron Meulenkamp heeft donderdag als eerste Nederlander een wedstrijd gewonnen op dit WK darts in Londen. De 32-jarige Drent won in de eerste ronde met 3-1 in sets van de Kroaat Boris Krcmar.

Meulenkamp kwam er aanvankelijk niet aan te pas tegen de sterk startende Krcmar. Hij verloor de eerste set met 0-3 en noteerde daarin een gemiddelde van slechts 78 punten per drie pijlen, ruim twintig punten minder dan zijn tegenstander (100).

De Hoogevener, die zich ergerde aan het geklik van Krcmar met zijn pijlen, vocht zich daarna terug in de wedstrijd, al had hij ook het geluk dat Krcmar het hoge niveau van de eerste set bij lange na niet kon vasthouden.

Meulenkamp stond zelf geen leg af in de tweede set (3-0) en drukte daarna door. Hij pakte zijn eigen derde set met 3-2 en brak Krcmar in de vierde set bij 1-1, om het vervolgens in de daaropvolgende leg af te maken met zijn achtste matchdart.

In de tweede ronde wacht Meulenkamp een Nederlands onderonsje. Hij treft daarin zondag Vincent van der Voort. Meulenkamp strandde in al zijn vier eerdere WK-deelnames in de tweede ronde. Van der Voort haalde al twee keer de kwartfinales.

Door: ANP

Ron Meulenkamp bijt op zijn lip tijdens de partij tegen Boris Krcmar. (Foto: ANP)

Meulenkamp tweede Nederlander in actie

Meulenkamp was de tweede Nederlander die in actie kwam op dit WK. Niels Zonneveld werd woensdag bij zijn debuut meteen in de eerste ronde uitgeschakeld na een kansloze 0-3-nederlaag tegen William O'Connor. Er doen in totaal elf Nederlanders mee.

Jeffrey de Zwaan kent sinds donderdag zijn tegenstander voor de tweede ronde. Hij stuit daarin zondag op Ryan Searle, die met 3-2 te sterk was voor Danny Lauby. Van der Voort en De Zwaan hebben als geplaatste spelers een bye in de eerste ronde.

Naast Meulenkamp en Searle plaatste donderdagavond ook Jamie Lewis (3-2 tegen Luke Woodhouse) zich voor de tweede ronde. José de Sousa, de winnaar van de World Grand Prix bereikte de derde ronde na een 3-1-zege op Ross Smith.

Alle geplaatste spelers zitten vooralsnog in het toernooi. Titelverdediger Peter Wright, Chris Dobey, Glen Durrant en Daryl Gurney gingen De Sousa voor.