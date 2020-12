Michael Van Gerwen neemt het zaterdag in de tweede ronde van het WK darts in Londen op tegen Ryan Murray. De Schot won donderdag in de eerste ronde met 3-1 in sets van Lourence Ilagan.

Van Gerwen zal niet erg onder de indruk zijn geraakt van het optreden van Murray, die debuteert op het WK. Hij noteerde een gemiddelde van 87,11 punten per drie pijlen. Van Gerwen kwam in dit jaar niet onder de 90 punten uit.

Murray bewaart bovendien niet al te goede herinneringen aan Van Gerwen. De Brabander won in 2017 op een UK Open Qualifier de eerste van in totaal twee onderlinge ontmoetingen en deed dat met twee opeenvolgende negendarters.

Van Gerwen heeft als nummer één van de wereld een bye voor de eerste ronde. Hij haalde in de afgelopen negen jaar minimaal de derde ronde op het WK en aast op zijn vierde wereldtitel en revanche voor de verloren finale vorig jaar tegen Peter Wright.

Van Gerwen kan nummer één-positie kwijtraken

Van Gerwen kan voor het eerst in zeven jaar de koppositie op de wereldranglijst kwijtraken. Hij moet één ronde verder komen dan nummer twee van de wereld Wright, en nummer drie van de wereld Gerwyn Price mag geen wereldkampioen worden.

Vooralsnog hebben alle geplaatste spelers op dit WK de tweede ronde overleefd. Na Wright, Chris Dobey en Glen Durrant lukte donderdag ook Daryl Gurney dat, maar hij kwam wel met de schrik vrij tegen William O'Connor.

Daryl Gurney, de nummer elf van de plaatsingslijst, verspeelde bijna een 2-0-voorsprong tegen de beul van Niels Zonneveld in de eerste ronde. Hij miste in de derde set vijf matchdarts, maar sloeg bij 2-2 in sets en 2-0 in legs alsnog toe.

Behalve Murray plaatsten ook Madars Razma (3-0 tegen Toru Suzuki) en Edward Foulkes (3-0 tegen Mike De Decker) zich voor de tweede ronde.