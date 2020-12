Niels Zonneveld heeft woensdag een pijnlijk debuut beleefd op het WK darts. De 22-jarige Noord-Hollander ging in de eerste ronde kansloos met 0-3 in sets onderuit tegen William O'Connor en verloor bovendien zijn Tourkaart.

Zonneveld, die drie legs pakte, begon meteen al zwak aan de wedstrijd. Hij noteerde in de eerste set een gemiddelde van slechts 72 punten per drie pijlen en wist dat in het vervolg met maar tien punten omhoog te stuwen (uiteindelijk 83,37).

De Uitgeester kreeg alleen in de derde set de kans om de spanning terug te brengen, maar hij miste bij 1-1 veel pijlen op de dubbel en zag daarna de ook niet sterk spelende O'Connor een einde maken aan de wedstrijd.

Extra vervelend voor Zonneveld was dat hij zijn Tourkaart kwijtraakte en die in januari op Q-School moet zien te heroveren om weer mee te mogen doen aan de toernooien van de PDC. Hij had de derde ronde moeten bereiken om zijn ticket te behouden.

Zonneveld was de eerste Nederlander die in actie kwam op dit WK. Er doen in totaal elf spelers uit eigen land mee. Michael van Gerwen, de nummer één van de wereld, speelt zaterdagavond in de tweede ronde tegen Ryan Murray of Lourence Ilagan.

Naast O'Connor plaatsten ook Ryan Joyce (3-2 tegen Karel Sedlacek, die zes matchdarts miste) en Ross Smith (3-0 tegen David Evans) zich woensdag voor de tweede ronde. Chris Dobey en Jeff Smith treffen elkaar op dit moment in de tweede ronde.