In de dartswereld is met gemengde gevoelens gereageerd op de bijzondere outfit van Peter Wright op het WK darts. De Schotse wereldkampioen ging dinsdag voor zijn tweederondepartij verkleed als The Grinch. "Darts zal nooit echt als een serieuze sport worden gezien."

Wright, die bekendstaat om zijn opvallende verschijning, had voor zijn wedstrijd tegen Steve West al aangekondigd dat hij in een speciaal kostuum het podium zou betreden, maar wekte alsnog verbazing. Hij had niet alleen zijn haar groen geverfd, maar ook zijn baard en wenkbrauwen.

"We hebben een bepaald imago. We willen dat er positief wordt gesproken over het darts. Niet dat mensen denken: dit is toch geen topsport. Zo word je gewoon weer teruggegooid. Ik vind het opmerkelijk dat dit mag en dat de PDC niet zegt: tot hier en niet verder", zei Raymond van Barneveld in de studio van RTL 7.

Vincent van der Voort was het eens met Van Barneveld. "Ik heb hier moeite mee. Entertainment is heel belangrijk. Als hij eruit zou hebben gezien zoals normaal, dan was het prima geweest, maar dit gaat mij te ver. Voor een demonstratie is het hartstikke leuk, maar dit is het WK. Dan mag je er wat meer mee bezig zijn."

De PDC is niet van mening dat Wright een grens heeft overschreden. De dartsbond verwijst naar het reglement. Daarin staat alleen dat een spijkerbroek verboden is en een shirt met kraag verplicht en dat verder alle spelers zich als een sportman moeten gedragen.

Peter Wright juicht na zijn zege op Steve West. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Van Duijvenbode: 'Kom niet in een auberginepak op'

Andere spelers hebben minder moeite met de opvallende verschijning van Wright, die ondanks alle commotie relatief eenvoudig met 3-1 in sets won van West. Hij had als nummer twee van de wereld een bye voor de eerste ronde en komt pas na de Kerst in actie in de derde ronde.

"Hij moet het zelf weten dat hij zich als een clown wil kleden. Ik denk niet dat het het imago heeft geschaad. Darts zal nooit echt als een serieuze sport worden gezien. Als je andere mensen vraagt naar hoe ze naar darts kijken, dan beginnen ze over dat het wel carnaval lijkt in de zaal", aldus Jeffrey de Zwaan.

"We kennen Wright. Hij heeft altijd wel iets speciaals aan. Ik vond het wel grappig. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar als hij zich er goed bij voelt en gewoon wint, waarom zou hij het dan niet doen? Het stempel van kroegspelletje zal nooit verdwijnen. Feit is dat het darts ook in de kroeg is geboren."

Dirk van Duijvenbode voegt zich bij De Zwaan. "Ik vond dit wel over de top van Wright, maar ik weet niet of dit nou heel veel meer schadelijker is dan de standaard outfits. Dit gaat iemands mening over het darts niet veranderen. Je vindt het al niks of juist wel."

"Het darts heeft karakters nodig, maar ik weet niet of dit de manier is om dat te bewerkstelligen. Ik ben in elk geval niet van plan om in een auberginepak op te komen", grapt hij over zijn werk in een auberginekwekerij, waaraan hij zijn nieuwe bijnaam 'Aubergenius' heeft te danken.