Diogo Portela barstte dinsdag in huilen uit nadat hij voor het eerst een wedstrijd wist te winnen op het WK darts. De 32-jarige Braziliaan komt uit een zware periode, waarin hij eraan dacht om zichzelf van het leven te beroven.

Portela was in de eerste ronde verrassend met 0-3 in sets te sterk voor Steve Beaton. Hij was daarmee bovendien de eerste Braziliaan ooit die de openingsronde overleefde op het WK. Na afloop liet hij de tranen de vrije loop op het podium en hield hij een tijd lang de handen voor zijn gezicht.

"Deze zege betekent enorm veel. De afgelopen maanden zijn bijzonder moeilijk geweest op persoonlijk vlak. Mijn dochtertje moest meteen na de geboorte behandeld worden voor een maagprobleem. Vervolgens is mijn vrouw in een depressie geraakt en ben ik ook gebroken", zei Portela tegen Online Darts.

"Ik wilde hier echt niet meer zijn en heb zelfs aan zelfmoord gedacht. Gelukkig ben ik toen in contact gekomen met Alan Warriner van de PDPA (spelersvakbond, red.). Hij heeft me doorverwezen naar een psycholoog en sindsdien gaat het veel beter."

Diogo Portela slaat de handen voor zijn gezicht. (Foto: ANP)

'Ik zou eigenlijk gaan stoppen met darten'

Portela, die acht jaar geleden Brazilië verliet om in Engeland een dartscarrière op te bouwen, kende ook sportief een dramatisch jaar. Hij gold een paar jaar geleden nog als grote belofte, maar raakte in januari van dit jaar zijn Tourkaart kwijt, waardoor hij niet mocht meedoen aan alle belangrijke toernooien.

"Ik zou eigenlijk gaan stoppen met darten, dit zou mijn laatste wedstrijd zijn. Dan win je, na alles wat ik heb moeten meemaken, van een van de beste spelers van de wereld. Dat is onbeschrijfelijk. Mensen lachten me uit toen ik vertelde dat ik zou gaan verhuizen naar Engeland", sprak hij tegen RTL 7.

"De coronapandemie is ook verschrikkelijk geweest. Ik heb zoveel mensen verloren. Ik kan niet wachten totdat ik mijn vrouw en dochtertje weer kan spreken als dit toernooi voorbij is. Ik heb ze erg gemist en mis ze nog iedere dag. Zij zijn mijn rots in de branding en houden me overeind."

Portela, die 172e en laatste staat op de wereldranglijst, neemt het woensdagavond in de tweede ronde op tegen de als twaalfde geplaatste Glen Durrant. De Engelsman veroverde in oktober de Premier League of Darts, maar ondervond de laatste tijd veel last van een coronabesmetting.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).