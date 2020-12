Fallon Sherrock schreef vorig jaar geschiedenis in het darts door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. Het moest de opmaat zijn voor een snelle ontwikkeling van het vrouwendarts, maar is dat ook gelukt? "We moeten onszelf blijven bewijzen."

"Ik denk dat ik het darten wel geholpen heb. Mensen die eerst nooit naar de sport keken, kijken door mij nu wel. Ik heb bewezen dat vrouwen competitief kunnen zijn aan de mannen. We kregen echter niet altijd de kans om dat te laten zien. Ik hoop dat dat nu verandert. Ik gun het elke vrouw om dit mee te mogen maken."

Het waren zo'n twaalf maanden geleden de woorden van Sherrock na haar uitschakeling op het WK. Ze moest in de derde ronde nipt haar meerdere erkennen in Chris Dobey. Toch kon haar toernooi niet meer stuk. Ze won in de eerste ronde van Ted Evetts en versloeg in de tweede ronde ook nog eens Mensur Suljovic. Het leverde haar de bijnaam 'Queen of the Palace' op.

Er volgde meer succes voor het vrouwendarts. Lisa Ashton veroverde in januari als eerste vrouw een Tourkaart bij de PDC, waarmee ze mee mocht doen aan alle Players Championships. Sherrock pakte in februari als eerste vrouw de titel op een Rileys Qualifier, waarmee ze zich plaatste voor het UK Open.

"Dat waren stuk voor stuk geweldige mijlpalen. Er wordt nu ook wel wat serieuzer gekeken naar het vrouwendarts, maar nog niet volledig", zegt Aileen de Graaf, een van Nederlands beste dartsters op dit moment. "Wij moeten onszelf blijven bewijzen. Je kan wel roepen dat vrouwen tegen mannen niets te verliezen hebben, maar we willen allemaal het vrouwendarts op de kaart zetten, dus er staat wel een bepaalde druk op. Als een man slecht gooit, wordt daar misschien één opmerking over gemaakt. Als een vrouw dat doet, wordt al snel de conclusie getrokken dat vrouwen niets te zoeken hebben tussen de mannen. Dat is onterecht."

Lisa Ashton balt haar vuist. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Het is een project voor de lange termijn'

De PDC wil voorlopig niet aan een aparte damestour. De dartsbond vindt dat de sport een unieke positie heeft doordat er juist geen onderscheid wordt gemaakt tussen de mannen en de vrouwen. Wel werd in oktober de Women's Series opgezet, waarbij door meer dan tachtig vrouwen werd gestreden om prijzengeld én twee WK-tickets. Die gingen naar Ashton en Deta Hedman. Sherrock greep ernaast en is er zodoende dit jaar niet bij.

"We moeten meer vrouwen aanmoedigen om vaker competitief bezig te zijn", aldus PDC-directeur Matthew Porter. "Het aantal deelnemers aan het WK-dameskwalificatietoernooi lag vorig jaar flink lager dan een jaar eerder. We moeten dus uitzoeken hoe we vrouwen meer vertrouwen kunnen geven dat zij ook wedstrijden kunnen winnen en zich comfortabeler voelen om zulke duels te spelen."

"We kunnen gemakkelijk meer toernooien organiseren zodat meer vrouwen zich plaatsen voor bijvoorbeeld het WK, maar daarmee krijgen we het niveau niet omhoog. Want zoals we op de Women's Series hebben gezien, is er een klein groepje speelsters dat domineert. Het is een project voor de lange termijn. Zoiets lukt niet even snel. Wellicht is het zelfs iets voor de komende generatie."

Deta Hedman in actie. (Foto: ANP)

'Mannen zijn wat makkelijker dan vrouwen'

Met de 61-jarige Hedman, de 50-jarige Ashton, de 38-jarige Mikuru Suzuki, de 36-jarige Anastasia Dobromyslova en in mindere mate de 26-jarige Sherrock zijn de toonaangevende namen in het darts al van een respectabele leeftijd. Het is wachten op aanwas, al lijkt de pas zestienjarige Beau Greaves een sensatie te kunnen worden. Zij noteerde in de afgelopen weken steevast een gemiddelde van boven de honderd punten per drie pijlen, maar dan wel tijdens virtuele partijtjes.

"Wij vrouwen kunnen heel ver komen, maar ik denk niet we helemaal gelijk kunnen komen met de mannen. Het is lastig te onderbouwen waarom", vertelt De Graaf, die ook meedeed aan de Women's Series. "Bij fysieke sporten als voetbal kun je er heel wat theorieën op loslaten waarom mannen beter zijn dan vrouwen, maar dat is bij darts niet zo. Bij schaken en dammen is het precies hetzelfde, daarin hebben mannen ook een voorsprong op vrouwen."

"Een verklaring zou kunnen zijn dat mannen wat makkelijker zijn dan vrouwen. Mannen denken: hup, pijlen gooien en klaar. Vrouwen denken meer na voor het bord. Wij hebben ook meer dingen aan ons hoofd. Kijk naar Ashton. Die heeft kinderen, is oma en moet ook gewoon werken. Vrouwen kunnen niet fulltime darten. Als je de mannen vraagt of ze thuis de was moeten doen, dan krijg je waarschijnlijk een ontkennend antwoord."

Ashton, die in de voorbije twee jaar ook haar opwachting maakte op het WK en beide keren verloor in de eerste ronde, speelt woensdagavond tegen Adam Hunt in het Alexandra Palace in Londen. Hedman, die debuteert op het WK, komt zaterdagavond in actie tegen Andy Boulton. Ashton en Hedman nemen het eventueel in de tweede ronde op tegen respectievelijk Jamie Hughes en Stephen Bunting.