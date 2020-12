Peter Wright moet het in zijn eerste partij op de WK darts opnemen tegen Steve West. De titelverdediger speelt dinsdagavond tegen zijn landgenoot, die in de openingswedstrijd van het toernooi met 3-0 te sterk was voor de Indiër Amit Gilitwala.

De 45-jarige West, die tweemaal de derde ronde haalde op het WK, kreeg weinig tegenstand van de twintig jaar jongere Gilitwala. In de hele partij gaf 'Simply' slechts één leg weg aan de debutant. Hij liet een gemiddelde van 90,37 per drie pijlen noteren en Gilitwala stelde daar een moyenne van 80,48 noteren.

De partij tussen Wright en West staat als laatste op het programma op de openingsdag in Alexandra Palace, waar alleen dinsdag nog fans welkom zijn. Daarvoor worden nog twee andere wedstrijden gespeeld. Er komen nog geen Nederlanders in actie.

Wright, die een bye had voor de eerste ronde, veroverde begin dit jaar voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel. In de finale was de Schot overtuigend te sterk voor Michael van Gerwen (7-3).

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Steve West te bekijken.

Van Gerwen zaterdag voor het eerst in actie

Niels Zonneveld is woensdag de eerste Nederlander die aan de oche verschijnt. Hij moet zien af te rekenen met de Ier William O'Connor.

De eerste partij van Van Gerwen staat voor zaterdag gepland. De drievoudig wereldkampioen, die in de eerste ronde een bye heeft, ontmoet de Schot Ryan Murray of Lourence Ilagan uit de Filipijnen.

Het WK darts is dinsdag begonnen en duurt tot en met zondag 3 januari, als de finale op het programma staat.