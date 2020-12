Diogo Portela heeft dinsdag geschiedenis geschreven door als eerste Braziliaan een wedstrijd te winnen bij het WK darts. Steve West won in de openingswedstrijd van het toernooi van de Indiër Amit Gilitwala, waardoor hij de eerste tegenstander is van titelverdediger Peter Wright.

Portela rekende in zijn eersterondepartij opvallend simpel af met Steve Beaton. 'The Bronzed Adonis' vestigde een record met zijn dertigste WK-deelname op rij, maar hij won geen set in Londen: 0-3

Portela, die een gemiddelde van 89,16 per drie pijlen noteerde, staat gedeeld 172e op de wereldranglijst. De 32-jarige darter uit Rio de Janeiro wist bij zijn vorige drie deelnames aan het WK geen partij te winnen. Hij barstte na zijn laatste pijl tegen Beaton in huilen uit op het podium.

De 45-jarige West, die tweemaal de derde ronde haalde op het WK, kreeg een partij eerder weinig tegenstand van de twintig jaar jongere Gilitwala: 3-0. In de hele partij gaf 'Simply' slechts één leg weg aan de debutant. Hij liet een gemiddelde van 90,37 per drie pijlen noteren en Gilitwala stelde daar een moyenne van 80,48 tegenover.

West neemt het later op dinsdag in de laatste partij van de openingsdag op tegen Wright, die een bye had voor de eerste ronde. De Schot veroverde begin dit jaar voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel. In de finale was hij overtuigend te sterk voor Michael van Gerwen (7-3).

Ook Jeff Smith plaatste zich voor de tweede ronde in Alexandra Palace, waar voorlopig alleen op de openingsdag fans welkom zijn. De 45-jarige Canadees zette de 27 jaar jongere Ier Keane Barry met 3-1 opzij en treft in zijn volgende partij Chris Dobey.

Van Gerwen zaterdag voor het eerst in actie

Niels Zonneveld is woensdag de eerste Nederlander die aan de oche verschijnt. Hij moet zien af te rekenen met de Ier William O'Connor.

De eerste partij van Van Gerwen staat voor zaterdag gepland. De drievoudig wereldkampioen, die in de eerste ronde een bye heeft, ontmoet de Schot Ryan Murray of Lourence Ilagan uit de Filipijnen.

De finale van het WK darts is op zondag 3 januari.