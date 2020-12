Michael van Gerwen kan op het komende WK darts voor het eerst in zeven jaar zijn koppositie op de werldranglijst kwijtraken. De Brabander moet bij het mislopen van de wereldtitel de eerste plaats wellicht afstaan aan Peter Wright of Gerwyn Price.

Om de koppositie op de zogenoemde Order of Merit te behouden, moet Van Gerwen op het WK één ronde verder komen dan nummer twee van de wereld Wright en mag nummer drie van de wereld Price niet de wereldtitel veroveren.

Van Gerwen verdedigt op de Order of Merit, die is gebaseerd op het verdiende prijzengeld over een periode van twee jaar, een voorsprong van bijna 500.000 Britse pond (bijna 550.000 euro) op Wright en ruim 650.000 Britse pond op Price.

De Vlijmenaar won twee jaar geleden het WK (zege in finale op Michael Smith), waardoor hij bij elk ander resultaat veel prijzengeld moet inleveren op de Order of Merit. Wright en Price werden toen uitgeschakeld in de tweede ronde en kunnen dus veel winst maken.

Top vijf Order of Merit: 1. Michael van Gerwen: 1.494.750 pond

2. Peter Wright: 1.011.000 pond

3. Gerwyn Price: 832.500 pond

4. Michael Smith: 601.750 pond

5. Rob Cross: 536.000 pond

Van Gerwen verbeterde al record van Taylor

Van Gerwen is al sinds 1 januari 2014 de nummer één op de Order of Merit. Hij nam die positie destijds over van de legendarische Phil Taylor dankzij zijn eerste wereldtitel na een overwinning op Wright in de finale.

'Mighty Mike' verbeterde vorig jaar oktober het record van Taylor door 69 maanden op rij de mondiale nummer één te zijn. De zestienvoudig wereldkampioen voerde van juni 2008 tot januari 2014 in 67 aaneengesloten maanden de Order of Merit aan.

Tegenwoordig is het prijzengeld in het darts veel hoger dan in de dominante periode van Taylor. De winnaar van het komende WK, dat dinsdag begint, verdient 500.000 pond. Wright is de titelverdediger. Hij was vorig jaar in de finale te sterk voor Van Gerwen.