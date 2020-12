Peter Wright voelt niet de druk om zijn titel te verdedigen op het WK darts. De vijftigjarige Schot beweert dat hij vrijuit kan spelen op het toernooi dat dinsdag van start gaat in het Alexandra Palace in Londen.

"Ik heb mijn droom al waargemaakt, dus het maakt mij niet meer zoveel uit wat er gebeurt. Het is iets dat niemand mij ooit af kan nemen. Er zijn andere jongens die het WK nog nooit hebben gewonnen, de druk ligt bij hen", zegt Wright.

"Maar ik zal er alles aandoen om de Sid Waddell Trophy nog een keer te winnen. De andere spelers moeten oppassen. Geef me een kans en ik pak die met beide handen aan. Ik denk echt dat ik opnieuw wereldkampioen kan worden."

Wright veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel door in de finale Michael van Gerwen te verslaan. Hij begint dinsdag zijn jacht op titelprolongatie met een tweederondepartij tegen Steve West of Amit Gilitwala.

"Als ik het WK dit jaar niet win, dan zal ik het volgend jaar winnen. Ik ben een drievoudig wereldkampioen voordat ik stop. Als ik koppig genoeg blijf en de opkomende talenten van streek wil maken, word ik misschien zelfs vijfvoudig wereldkampioen."

Peter Wright kust de WK-beker na de zege vorig jaar in de finale op Michael van Gerwen. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Je kan het WK niet ergens anders spelen'

Wright is blij dat het WK gewoon in Londen is. Dinsdag zijn er zelfs duizend fans welkom, maar daarna vindt het evenement tot zeker aan de Kerst achter gesloten deuren plaats vanwege de oplopende coronabesmettingen in de Engelse hoofdstad.

"Je kan het WK niet ergens anders spelen. Ik was gek geworden als het zonder publiek in Milton Keynes of Coventry plaats zou moeten vinden. Maar goed, ik heb daar verder ook geen invloed op. Ik moet me gewoon focussen op wat komen gaat."

"Als ik West of Gilitwala versla, dan speel ik helaas pa na de Kerst weer, dus ik kan geen twee kerstoutfits dragen. De eerste is af en het is de bedoeling om een grote glimlach op ieders gezicht te toveren. Ik denk dat ik daar wel in zal slagen."

Wright heeft als nummer twee van de wereld een bye in de eerste ronde. Voordat hij dinsdag in actie komt tegen West of Gilitwala staan nog de wedstrijden tussen die twee en Steve Beaton-Diogo Portela en Jeff Smith-Keane Barry op de rol.