Het WK darts wordt na de openingsdag (dinsdag) een week lang zonder publiek gespeeld vanwege de hoge besmettingsgraad in speelstad Londen. Mogelijk zijn er na Kerst wel weer fans welkom in het Alexandra Palace.

Er mochten aanvankelijk duizend toeschouwers per sessie worden binnengelaten, maar in de afgelopen dagen liep het aantal nieuwe gevallen in Londen snel op, waardoor het WK na dinsdag tot en met in elk geval 23 december achter gesloten deuren plaatsvindt.

Londen kreeg maandag de status van Tier 3. Alleen gebieden met Tier 1 en 2 mogen sportevenementen organiseren met publiek. Volgende week woensdag wordt er een nieuwe afweging gemaakt voor Londen, dat tot maandag Tier 2 was, en wellicht gaat het WK darts vanaf dan weer verder met fans.

Door de strenge coronamaatregelen konden alleen Britten een kaartje voor het WK darts kopen. In het Alexandra Palace moeten de toeschouwers bij binnenkomst een mondkapje dragen. Het dragen van kostuums en zingen is verboden; een kersttrui aantrekken en de speler kort aanmoedigen mag wel.

Na 23 december wordt er tot 27 december niet gespeeld op het WK darts. De finale is op 3 januari. Peter Wright, die dinsdag in actie komt in de eerste ronde, is de titelverdediger. De Schot won vorig jaar in de finale van Michael van Gerwen, die zaterdag voor het eerst aan de oche verschijnt.

Niet alleen het WK darts ondervindt hinder van de nieuwe status van Londen. Ook de Londense voetbalclubs uit onder meer de Premier League kunnen de komende week geen publiek toelaten bij de thuiswedstrijden. Zo is dat het geval bij Arsenal-Southampton en Tottenham Hotspur-Leicester City.