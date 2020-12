De strijd om de titel op het WK darts, dat dinsdag begint in Londen, ligt meer open dan ooit. Niet vaak waren de verschillen in de top zo klein. NU.nl zet de vijf grootste favorieten voor de Sid Waddell Trophy en enkele outsiders op een rij.

Michael van Gerwen kende aanvankelijk een voor zijn doen erg matig jaar, waarin hij voor het eerst in zijn carrière van pijlen wisselde. De Brabantse nummer één van de wereld won weliswaar het UK Open, maar daar hield het ook wel mee op. Hij haalde de play-offs van de Premier League niet en werd al snel uitgeschakeld op onder meer de World Matchplay (tweede ronde), World Grand Prix (kwartfinales) en de Grand Slam of Darts (kwartfinales). Eind vorige maand maakte Van Gerwen echter weer indruk op de Players Championship Finals. Met imponerende gemiddeldes veroverde hij de titel en liet hij zien weer op de goede weg te zijn.

Michael van Gerwen. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Peter Wright werd vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen en leek daarmee bevrijd te zijn. De vijftigjarige Schot won ook het eerste toernooi na het WK, The Masters, maar het lukte hem vervolgens toch niet helemaal om die lijn door te trekken. Hij pakte nog wel de Europese titel, maar strandde al vroeg op de World Matchplay (tweede ronde), World Grand Prix (eerste ronde) en Grand Slam of Darts (groepsfase). Na zijn blamage op dat laatste toernooi zei Wright dat hij eraan dacht om per direct te stoppen, omdat hij zich ontzettend schaamde voor zijn spel.

Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Gerwyn Price blijft de dartswereld maar verbazen. De 35-jarige Welshman, die een haat-liefdeverhouding heeft met het publiek, heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt naar de top, nadat hij afscheid had genomen van het professionele rugby. Price won dit jaar de World Grand Prix (zege in finale op Dirk van Duijvenbode) en de World Series of Darts Finals. De titel die hem echter het meeste deed, was die op de World Cup of Darts, waarop hij Wales samen met Jonny Clayton de eerste wereldtitel ooit bezorgde. Hij noemde dat het mooiste moment uit zijn carrière.

Gerwyn Price. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

José de Sousa is de revelatie van dit jaar. De 46-jarige Portugees is pas sinds vorig jaar in het bezit van een Tour-kaart bij de PDC, maar sindsdien gaat het hard. Hij won in oktober van dit jaar op de European Darts Grand Prix voor het eerst in zijn loopbaan een Euro Tour-toernooi (overwinning in de finale op Van Gerwen) en stuntte vorige maand door als debutant op een major de beste te zijn op de Grand Slam of Darts. Daarmee steeg hij naar de veertiende plaats op de wereldranglijst. Hij staat nu al bekend om zijn vele 180'ers en de soms bijzondere manier van uitgooien. Niet voor niets is zijn bijnaam 'The Special One'.

José de Sousa. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Dimitri Van den Bergh heeft dit jaar dan eindelijk zijn grote belofte ingelost. De 26-jarige Belg, die lange tijd worstelde met het hoge verwachtingspatroon, kwam in de afgelopen jaren nooit voorbij de kwartfinales op een major. Die barrière heeft hij inmiddels ruimschoots doorbroken. Hij won de World Matchplay en drong door tot de halve finales van de Grand Slam of Darts. Van den Bergh werd al twee keer in zijn carrière wereldkampioen bij de jeugd (2017 en 2018) en lijkt nu een serieuze gooi te kunnen doen naar het hoogst haalbare in de sport.

Dimitri Van den Bergh. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Outsiders

Glen Durrant verkeerde rond de zomer in de vorm van zijn leven. De vijftigjarige Engelsman, die vorig jaar na zijn derde wereldtitel bij de BDO de overstap maakte naar de PDC, won de Premier League. Daarna is hij echter ver teruggevallen doordat hij besmet raakte met het coronavirus en daar veel last van ondervond.

Michael Smith was ook dit jaar weer dichtbij, maar hij wacht nog altijd op het winnen van zijn eerste major. De dertigjarige Engelsman stond in de finale van The Masters en de World Cup of Darts, maar beide keren trok hij aan het kortste eind. De teller van verloren finales op een major staat daardoor op vijf.

Rob Cross beleeft een dramatisch jaar, maar is toch nog altijd de nummer vijf van de wereld. De dertigjarige Engelsman en de wereldkampioen van 2018 heeft een kwartfinaleplaats op het UK Open als zijn beste resultaat. Hij miste een hele poos de motivatie vanwege het overlijden van zijn opa.

James Wade is dit jaar helemaal opgeleefd na een zeer slechte periode. De 37-jarige Engelsman plaatste zich in twee van de laatste drie majors voor de finale (EK en Grand Slam of Darts), maar ging daarin wel onderuit. Hij vertelde desondanks dat hij zich voor het eerst in lange tijd weer echt darter voelt.

Gary Anderson werd de afgelopen twee jaar geplaagd door blessureleed, maar laat af en toe nog vlagen van zijn klasse zien. De 49-jarige Schot en de wereldkampioen van 2015 en 2016 haalde de finale van de World Matchplay, maar was daarna bijvoorbeeld geen schim van zichzelf op de Grand Slam of Darts.