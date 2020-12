Het WK darts zal er dit jaar beduidend anders uit gaan zien dan in de voorgaande edities. Zo zijn er een beperkt aantal fans welkom in het Alexandra Palace in Londen. Zij moeten zich aan strenge regels houden. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Normaal gesproken worden er vierduizend toeschouwers binnengelaten in Alexandra Palace. Dit jaar worden er slechts duizend tickets verkocht per sessie, waarvan er in totaal 28 zijn. Het is wel het eerste dartstoernooi met publiek in Groot-Brittannië sinds het uitbreken van het coronavirus in maart. De evenementen in de afgelopen negen maanden aldaar werden allemaal zonder fans gespeeld en vaak ook verplaatst naar een andere stad zodat er een bubbel kon worden gecreëerd rond de spelers en stafleden van de PDC.

De duizend toeschouwers in Alexandra Palace zijn allemaal Britten. Fans uit alle andere landen, zoals Nederland, kunnen geen kaartje kopen. Bij de Britten wordt er wel onderscheid gemaakt in drie risiconiveaus. Alleen inwoners in de zogenoemde Tier 1 en 2, waar het aantal besmettingen relatief het kleinst is, worden toegelaten tot Alexandra Palace. Londen heeft op dit moment de status van Tier 2, maar gezien de recente ontwikkelingen in de Engelse hoofdstad wordt dat wellicht Tier 3.

In Alexandra Palace moeten alle toeschouwers een mondkapje dragen en deze mag alleen worden afgedaan tijdens eten of drinken. Versnaperingen kunnen ook niet in de zogeheten Fans Village worden afgehaald. Bestellingen moeten via een app worden gedaan en vervolgens wordt het door de bediening bij de tafel gebracht. Aan een tafel mogen maximaal vier personen zitten. Deze mensen zijn van hetzelfde huishouden of behoren tot dezelfde 'sociale bubbel'.

Dit soort uitzinnige taferelen gaan we dit jaar niet zien op het WK darts. (Foto. Getty Images)

Niet zingen, maar roepen

Het WK staat ook bekend vanwege de vele toeschouwers in bijzondere kostuums. Mensen verkleed als aap, banaan, superman: je kunt het zo gek niet bedenken. Dat is echter voor even verleden tijd. Kostuums zijn dit jaar niet toegestaan, maar er mag wel een kersttrui worden aangetrokken. Bovendien is zingen verboden, maar iedereen krijgt wel de vrijheid om hun favoriete spelers kort aan te moedigen.

Journalisten uit alle landen kunnen zich wel aanmelden voor het WK. Voor niet-Britten is het zo dat ze zich meteen bij aankomst in Engeland moeten melden in het hotel waar ook de stafleden van de PDC overnachten. Ze mogen alleen het hotel uit als ze moeten werken in Alexandra Palace. Voor de Britse pers geldt hetzelfde als voor de Britse toeschouwers. Zij ontvangen alleen een accreditatie als ze afkomstig zijn uit een gebied met de status Tier 1 of 2.

Voor de spelers, die zich in een apart hotel bevinden, verandert er weinig ten opzichte van de voorbije tijd. Zij worden voorafgaand aan het WK getest op het coronavirus en als de uitslag positief is, mogen ze niet meedoen. Op het podium hebben de spelers een eigen tafeltje voor hun materiaal en flesjes water. Ze mogen elkaar de hand schudden, maar het wordt afgeraden om dat na afloop van de wedstrijd te doen met de scheidsrechters.

De sessies beginnen dit jaar een uur eerder. De middagsessies starten om 13.00 uur Nederlandse tijd en de avondsessies om 19.00 uur. De finale vangt om 20.30 uur aan. Om niet in tijdnood te komen, wordt er geen tiebreak gespeeld in de beslissende set. Waar voorheen die met twee legs verschil moest worden gewonnen, is nu de vijfde leg doorslaggevend. Er wordt niet gebulld: de speler die de set begon, start ook de vijfde leg.