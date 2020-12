Het WK darts wordt van 15 december tot en met 3 januari gehouden in het Alexandra Palace in Londen. Er zitten nog twee Nederlanders in het toernooi: Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. Bekijk hier het programma en de uitslagen.

Programma

Vrijdag 1 januari

Kwartfinales, vanaf 13.00 uur:

Krzysztof Ratajski (Pol, 15)-Stephen Bunting (Eng, 26)

Gary Anderson (Sch, 13)-Dirk van Duijvenbode



Kwartfinales, vanaf 19.00 uur:

Gerwyn Price (Wal, 3)-Daryl Gurney (NIe, 11)

Michael van Gerwen (1)-Dave Chisnall (Eng, 8)

Zaterdag 2 januari

Halve finales

Zondag 3 januari

Finale

Uitslagen

Vierde ronde

Gabriel Clemens (Dui, 31)-Krzysztof Ratajski (Pol, 15) 3-4

Michael van Gerwen (1)-Joe Cullen (Eng, 16) 4-3

Vincent van der Voort (27)-Daryl Gurney (NIe, 11) 2-4

Stephen Bunting (Eng, 26)-Ryan Searle (Eng) 4-3

Devon Petersen (ZAf, 29)-Gary Anderson (Sch, 13) 0-4

Dirk van Duijvenbode-Glen Durrant (Eng, 12) 4-3

Gerwyn Price (Wal, 3)-Mervyn King (Eng, 19) 4-1

Dave Chisnall (Eng, 8)-Dimitri Van den Bergh (Bel, 9) 4-2

Derde ronde

Krzysztof Ratajski (Pol, 15)-Simon Whitlock (Aus, 18) 4-0

Kim Huybrechts (Bel)-Ryan Searle (Eng) 2-4

Dimitri Van den Bergh (Bel, 9)-Jermaine Wattimena (24) 4-0

Joe Cullen (Eng, 16)-Jonny Clayton (Wal, 17) 4-3

Peter Wright (Sch, 2)-Gabriel Clemens (Dui, 31) 3-4

Michael van Gerwen (1)-Ricky Evans (Eng, 32) 4-0

José de Sousa (Por, 14)-Mervyn King (Eng, 19) 0-4

Dirk van Duijvenbode-Adam Hunt (Eng) 4-0

Nathan Aspinall (Eng, 6)-Vincent van der Voort (27) 2-4

Gary Anderson (Sch, 13)-Mensur Suljovic (Oos, 20) 4-3

Gerwyn Price (Wal, 3)-Brendan Dolan (NIe, 30) 4-3

Glen Durrant (Eng, 12)-Danny Baggish (VS) 4-2

James Wade (Eng, 7)-Stephen Bunting (Eng, 26) 2-4

Daryl Gurney (NIe, 11)-Chris Dobey (Eng, 22) 4-1

Jason Lowe (Eng)-Devon Petersen (ZAf, 29) 0-4

Dave Chisnall (Eng, 8)-Danny Noppert (25) 4-2

Tweede ronde

Peter Wright (Sch, 2)-Steve West (Eng) 3-1

Chris Dobey (Eng, 22)-Jeff Smith (Can) 3-2

Glen Durrant (Eng, 12)-Diogo Portela (Bra) 3-0

Daryl Gurney (NIe, 11)-William O'Connor (Ier) 3-2

José de Sousa (Por, 14)-Ross Smith (Eng) 3-1

Jamie Hughes (Eng, 28)-Adam Hunt (Eng) 0-3

James Wade (Eng, 7)-Callan Rydz (Eng) 3-0

Mervyn King (Eng, 19)-Max Hopp (Dui) 3-1

Michael van Gerwen (1)-Ryan Murray (Sch) 3-1

Vincent van der Voort (27)-Ron Meulenkamp 3-2

Jeffrey de Zwaan (23)-Ryan Searle (Eng) 0-3

Jonny Clayton (Wal, 17)-John Henderson (Sch) 3-1

Krzysztof Ratajski (Pol, 15)-Ryan Joyce (Eng) 3-0

Ian White (Eng, 10)-Kim Huybrechts (Bel) 1-3

Gerwyn Price (Wal, 3)-Jamie Lewis (Eng) 3-2

Gabriel Clemens (Dui, 31)-Nico Kurz (Dui) 3-1

Brendan Dolan (NIe, 30)-Edward Foulkes (Jap) 3-1

Joe Cullen (Eng, 16)-Wayne Jones (Eng) 3-0

Simon Whitlock (Aus, 18)-Darius Labanauskas (Lit) 3-2

Adrian Lewis (Eng, 21)-Danny Baggish (VS) 1-3

Danny Noppert (25)-Cameron Carolissen (ZAf) 3-1

Devon Petersen (ZAf, 29)-Steve Lennon (Ier) 3-1

Rob Cross (Eng, 5)-Dirk van Duijvenbode 2-3

Dimitri Van den Bergh (Bel, 9)-Paul Lim (Sin) 3-0

Ricky Evans (Eng, 32)-Mickey Mansell (NIe) 3-1

Gary Anderson (Sch,13)-Madars Razma (Let) 3-1

Stephen Bunting (Eng, 26)-Andy Boulton (Eng) 3-2

Mensur Suljovic (Oos, 20)-Matthew Edgar (Eng) 3-1

Dave Chisnall (Eng, 8)-Keegan Brown (Eng) 3-1

Jermaine Wattimena (24)-Nick Kenny (Wal) 3-1

Nathan Aspinall (Eng, 6)-Scott Waites (Eng) 3-2

Michael Smith (Eng, 4)-Jason Lowe (Eng) 1-3

Eerste ronde

Steve West (Eng)-Amit Gilitwala (Ind) 3-0

Steve Beaton (Eng)-Diogo Portela (Bra) 0-3

Jeff Smith (Can)-Keane Barry (Ier) 3-1

Ryan Joyce (Eng)-Karel Sedlacek (Tsj) 3-2

Ross Smith (Eng)-David Evans (Eng) 3-0

William O'Connor (Ier)-Niels Zonneveld 3-0

Max Hopp (Dui)-Gordon Mathers (Aus) 3-0

Callan Rydz (Eng)-James Bailey (Aus) 3-1

Adam Hunt (Eng)-Lisa Ashton (Eng) 3-2

Madars Razma (Let)-Toru Suzuki (Jap) 3-0

Mike De Decker (Bel)-Edward Foulkes (Jap) 0-3

Ryan Murray (Sch)-Lourence Ilagan (Fil) 3-1

Luke Woodhouse (Eng)-Jamie Lewis (Eng) 2-3

Ron Meulenkamp-Boris Krcmar (Kro) 3-1

Ryan Searle (Eng)-Danny Lauby (VS) 3-2

Mickey Mansell (NIe)-Haupai Puha (NZl) 3-0

Darius Labanauskas (Lit)-Chengan Liu (Chi) 3-0

Wayne Jones (Eng)-Ciaran Teehan (Ier) 3-2

Dirk van Duijvenbode-Bradley Brooks (Eng) 3-2

John Henderson (Sch)-Marko Kantele (Fin) 3-2

Luke Humphries (Eng)-Paul Lim (Sin) 2-3

Steve Lennon (Ier)-Daniel Larsson (Zwe) 3-1

Scott Waites (Eng)-Matt Campbell (Can) 3-2

Kim Huybrechts (Bel)-Di Zhuang (Chi) 3-0

Andy Hamilton (Eng)-Nico Kurz (Dui) 1-3

Andy Boulton (Eng)-Deta Hedman (Eng) 3-1

Damon Heta (Aus)-Danny Baggish (VS) 2-3

Derk Telnekes-Nick Kenny (Wal) 2-3

Jason Lowe (Eng)-Dmitriy Gorbunov (Rus) 3-1

Maik Kuivenhoven-Matthew Edgar (Eng) 0-3

Keegan Brown (Eng)-Ryan Meikle (Eng) 3-0

Spelformat

Eerste ronde: best of 5 sets

Tweede ronde: best of 5 sets

Derde ronde: best of 7 sets

Vierde ronde: best of 7 sets

Kwartfinales: best of 9 sets

Halve finales: best of 11 sets

Finale: best of 13 sets