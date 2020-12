Het WK darts wordt van 15 december tot en met 3 januari gehouden in het Alexandra Palace in Londen. Er zitten nog vijf Nederlanders in het toernooi, onder wie Michael van Gerwen. Bekijk hier het programma en de uitslagen.

Programma

Zondag 27 december

Derde ronde, vanaf 13.00 uur:

Krzysztof Ratajski (Pol, 15)-Simon Whitlock (Aus, 18)

Kim Huybrechts (Bel)-Ryan Searle (Eng)

Dimitri Van den Bergh (Bel, 9)-Jermaine Wattimena (24)

Derde ronde, vanaf 19.00 uur:

Joe Cullen (Eng, 16)-Jonny Clayton (Wal, 17)

Peter Wright (Sch, 2)-Gabriel Clemens (Dui, 31)

Michael van Gerwen (1)-Ricky Evans (Eng, 32)



Maandag 28 december

Derde ronde, vanaf 13.00 uur:

José de Sousa (Por, 14)-Mervyn King (Eng, 19)

Dirk van Duijvenbode-Adam Hunt (Eng)

Nathan Aspinall (Eng, 6)-Vincent van der Voort (27)



Derde ronde, vanaf 19.00 uur:

Gary Anderson (Sch, 13)-Mensur Suljovic (Oos, 20)

Gerwyn Price (Wal, 3)-Brendan Dolan (NIe, 30)

Glen Durrant (Eng, 12)-Danny Baggish (VS)



Dinsdag 29 december

Derde ronde, vanaf 13.00 uur:

James Wade (Eng, 7)-Stephen Bunting (Eng, 26)

Daryl Gurney (NIe, 11)-Chris Dobey (Eng, 22)

Jason Lowe (Eng)-Devon Petersen (ZAf, 29)

Derde ronde, vanaf 19.00 uur:

Dave Chisnall (Eng, 8)-Danny Noppert (25)

+ twee wedstrijden in de vierde ronde

Woensdag 30 december

Zes wedstrijden in de vierde ronde

Vrijdag 1 januari

Kwartfinales

Zaterdag 2 januari

Halve finales

Zondag 3 januari

Finale

Spelformat

Eerste ronde: best of 5 sets

Tweede ronde: best of 5 sets

Derde ronde: best of 7 sets

Vierde ronde: best of 7 sets

Kwartfinales: best of 9 sets

Halve finales: best of 11 sets

Finale: best of 13 sets

Eerdere uitslagen

Tweede ronde

Peter Wright (Sch, 2)-Steve West (Eng) 3-1

Chris Dobey (Eng, 22)-Jeff Smith (Can) 3-2

Glen Durrant (Eng, 12)-Diogo Portela (Bra) 3-0

Daryl Gurney (NIe, 11)-William O'Connor (Ier) 3-2

José de Sousa (Por, 14)-Ross Smith (Eng) 3-1

Jamie Hughes (Eng, 28)-Adam Hunt (Eng) 0-3

James Wade (Eng, 7)-Callan Rydz (Eng) 3-0

Mervyn King (Eng, 19)-Max Hopp (Dui) 3-1

Michael van Gerwen (1)-Ryan Murray (Sch) 3-1

Vincent van der Voort (27)-Ron Meulenkamp 3-2

Jeffrey de Zwaan (23)-Ryan Searle (Eng) 0-3

Jonny Clayton (Wal, 17)-John Henderson (Sch) 3-1

Krzysztof Ratajski (Pol, 15)-Ryan Joyce (Eng) 3-0

Ian White (Eng, 10)-Kim Huybrechts (Bel) 1-3

Gerwyn Price (Wal, 3)-Jamie Lewis (Eng) 3-2

Gabriel Clemens (Dui, 31)-Nico Kurz (Dui) 3-1

Brendan Dolan (NIe, 30)-Edward Foulkes (Jap) 3-1

Joe Cullen (Eng, 16)-Wayne Jones (Eng) 3-0

Simon Whitlock (Aus, 18)-Darius Labanauskas (Lit) 3-2

Adrian Lewis (Eng, 21)-Danny Baggish (VS) 1-3

Danny Noppert (25)-Cameron Carolissen (ZAf) 3-1

Devon Petersen (ZAf, 29)-Steve Lennon (Ier) 3-1

Rob Cross (Eng, 5)-Dirk van Duijvenbode 2-3

Dimitri Van den Bergh (Bel, 9)-Paul Lim (Sin) 3-0

Ricky Evans (Eng, 32)-Mickey Mansell (NIe) 3-1

Gary Anderson (Sch,13)-Madars Razma (Let) 3-1

Stephen Bunting (Eng, 26)-Andy Boulton (Eng) 3-2

Mensur Suljovic (Oos, 20)-Matthew Edgar (Eng) 3-1

Dave Chisnall (Eng, 8)-Keegan Brown (Eng) 3-1

Jermaine Wattimena (24)-Nick Kenny (Wal) 3-1

Nathan Aspinall (Eng, 6)-Scott Waites (Eng) 3-2

Michael Smith (Eng, 4)-Jason Lowe (Eng) 1-3

Eerste ronde

Steve West (Eng)-Amit Gilitwala (Ind) 3-0

Steve Beaton (Eng)-Diogo Portela (Bra) 0-3

Jeff Smith (Can)-Keane Barry (Ier) 3-1

Ryan Joyce (Eng)-Karel Sedlacek (Tsj) 3-2

Ross Smith (Eng)-David Evans (Eng) 3-0

William O'Connor (Ier)-Niels Zonneveld 3-0

Max Hopp (Dui)-Gordon Mathers (Aus) 3-0

Callan Rydz (Eng)-James Bailey (Aus) 3-1

Adam Hunt (Eng)-Lisa Ashton (Eng) 3-2

Madars Razma (Let)-Toru Suzuki (Jap) 3-0

Mike De Decker (Bel)-Edward Foulkes (Jap) 0-3

Ryan Murray (Sch)-Lourence Ilagan (Fil) 3-1

Luke Woodhouse (Eng)-Jamie Lewis (Eng) 2-3

Ron Meulenkamp-Boris Krcmar (Kro) 3-1

Ryan Searle (Eng)-Danny Lauby (VS) 3-2

Mickey Mansell (NIe)-Haupai Puha (NZl) 3-0

Darius Labanauskas (Lit)-Chengan Liu (Chi) 3-0

Wayne Jones (Eng)-Ciaran Teehan (Ier) 3-2

Dirk van Duijvenbode-Bradley Brooks (Eng) 3-2

John Henderson (Sch)-Marko Kantele (Fin) 3-2

Luke Humphries (Eng)-Paul Lim (Sin) 2-3

Steve Lennon (Ier)-Daniel Larsson (Zwe) 3-1

Scott Waites (Eng)-Matt Campbell (Can) 3-2

Kim Huybrechts (Bel)-Di Zhuang (Chi) 3-0

Andy Hamilton (Eng)-Nico Kurz (Dui) 1-3

Andy Boulton (Eng)-Deta Hedman (Eng) 3-1

Damon Heta (Aus)-Danny Baggish (VS) 2-3

Derk Telnekes-Nick Kenny (Wal) 2-3

Jason Lowe (Eng)-Dmitriy Gorbunov (Rus) 3-1

Maik Kuivenhoven-Matthew Edgar (Eng) 0-3

Keegan Brown (Eng)-Ryan Meikle (Eng) 3-0