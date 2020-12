Michael van Gerwen begint het WK darts later deze maand in Londen met een wedstrijd tegen Ryan Murray of Lourence Ilagan, zo wees de loting donderdag uit. De nummer één van de wereld begint in de tweede ronde.

De Filipino Ilagan is een van de internationale qualifiers en de Schot Murray plaatste zich via de PDC Tour Order of Merit voor het WK. De top 32 van de Order of Merit, onder wie Van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort, hoeft in de eerste ronde nog niet in actie te komen.

Nederland wordt verder vertegenwoordigd door Dirk van Duijvenbode, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Derk Telnekes, Ron Meulenkamp en Niels Zonneveld. Jelle Klaasen, Benito van de Pas, Geert Nentjes en Jan Dekker strandden in de kwalificaties.

Noppert neemt het mogelijk al in de tweede ronde op tegen Kleermaker, die dan eerst af moet zien te rekenen met de Zuid-Afrikaan Cameron Carolissen. Ook Wattimena en Van der Voort spelen hun eerste partij mogelijk tegen een landgenoot.

De 32-jarige Wattimena heeft in de tweede ronde mogelijk een onderonsje met Telnekes, die daarvoor eerst Nick Kenny uit Wales moet verslaan. De 44-jarige Van der Voort wacht een krachtmeting met de winnaar van de partij tussen Meulenkamp en de Kroaat Boris Krcmar.

Het volledige speelschema van het WK darts. (Foto: Twitter/PDC)

Van Duijvenbode hoopt goede vorm door te zetten

Voor De Zwaan begint het WK in de tweede ronde met een partij tegen de Engelsman Ryan Searle of de Amerikaan Danny Lauby. Bij de laatste editie reikte 'The Black Cobra' nog tot de laatste zestien.

Van Duijvenbode, die de laatste maanden liet zien in goede vorm te steken, begint zijn WK met een wedstrijd tegen de Engelsman Bradley Brooks. Kuivenhoven treft in de eerste ronde Brooks' landgenoot Matthew Edgar en debutant Zonneveld wacht een duel met de Ier William O'Connor.

In totaal doen er 96 spelers mee aan het WK, dat dit jaar van 15 december tot en met 3 januari wordt gehouden in Londen. Per sessie zijn er maximaal duizend toeschouwers welkom in het Alexandra Palace.

Peter Wright won de vorige editie door drievoudig wereldkampioen Van Gerwen in de finale te verslaan. De vijftigjarige Schot begint zijn jacht op titelprolongatie in de tweede ronde tegen de Engelsman Steve West of Amit Gilitwala uit India.

Jermaine Wattimena wacht mogelijk een treffen met Derk Telnekes in de tweede ronde. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)