Het WK darts wordt deze en begin volgende maand gespeeld met publiek. Er zijn per sessie maximaal duizend toeschouwers welkom in het Alexandra Palace in Londen, maar dan alleen inwoners van delen van Groot-Brittannië.

Sinds vorige week is de lockdown in Groot-Brittannië voorbij en worden er in bepaalde gebieden weer fans toegelaten bij sportwedstrijden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie risiconiveaus.

Alleen supporters uit de zogenoemde Tier 1 en 2, waar het aantal besmettingen relatief het laagst zijn, mogen vanaf nu kaarten kopen voor het WK darts. Nederlanders komen daarvoor niet in aanmerking.

Het publiek moet zich aan een flink aantal coronamaatregelen houden in het Alexandra Palace, dat een capaciteit heeft van 4.000. Zo moet er 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden, tenzij een groep van vier één huishouden is.

Kostuums niet toegestaan

Ook moet iedereen een mondkapje dragen, zijn kostuums niet toegestaan (wel mag een kersttrui worden gedragen) en mag er niet worden gezongen, maar alleen worden geroepen naar de spelers op het podium.

Het komende WK duurt van 15 december tot en met 3 januari en kent in totaal 28 sessies. Die beginnen dit jaar een uur eerder. De middagsessies starten om 13.00 uur Nederlandse tijd en de avondsessies om 19.00 uur. De finale vangt om 20.30 uur aan.

Vorig jaar greep Michael van Gerwen naast zijn vierde wereldtitel. De nummer één van de wereld verloor in de finale met 7-3 van Peter Wright, die voor het eerst wereldkampioen werd. De loting voor deze editie is donderdag om 10.30 uur.