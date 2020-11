Michael van Gerwen heeft zondag in Coventry zijn titel op de Players Championship Finals geprolongeerd. De nummer één van de wereld was in de eindstrijd in een thriller met 11-10 te sterk voor Mervyn King. Bij de prijsuitreiking raakte hij zichtbaar geëmotioneerd.

Van Gerwen begon matig aan zijn partij tegen King, die dankzij finishes van 115 en 107 een 3-1-voorsprong nam. De Brabander herpakte zich vervolgens en maakte de break achterstand ongedaan door 146 uit te gooien.

De twee waren daarna behoorlijk aan elkaar gewaagd. Van Gerwen kwam via een imponerende finish van 160 met 6-4 voor, maar King raakte niet van slag en herstelde het evenwicht weer. De 54-jarige Engelsman werkte ook een tweede break achterstand weg.

Op 8-7 leek Van Gerwen toe te slaan door 135 uit te gooien, maar King wilde niet van opgeven weten en trok de stand mede via een finish van 126 weer gelijk. Er moest uiteindelijk een beslissende 21e leg aan te pas komen en daarin maakte de Nederlander, die een gemiddelde van 104,98 per drie pijlen gooide, het karwei af met dubbel acht.

Eerder op de dag was Van Gerwen met 11-8 te sterk voor Gerwyn Price en rekende hij in een hoogstaande partij af met zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode: 10-5. In die partij liet hij een indrukwekkend gemiddelde van 110,01 noteren. Van Duijvenbode, die zeven 180'ers gooide, stelde daar een moyenne van 103,26 tegenover.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende leg tussen Van Gerwen en King te bekijken.

Zesde titel voor Van Gerwen

Van Gerwen schreef de Players Championship Finals voor de zesde keer op zijn naam. Naast de laatste twee edities triomfeerde hij in 2013, 2015, 2016 en 2017.

Voor de drievoudig wereldkampioen betekende het zijn tweede grote toernooizege van dit jaar en zijn eerste sinds begin maart. Toen veroverde hij de titel op de UK Open, het laatste televisietoernooi voor de coronapauze.

Mervyn King wacht door de nederlaag nog altijd op zijn eerste majortitel bij de PDC. Hij stond voor het eerst sinds 2012 weer eens in de finale van een groot toernooi. In de halve finale zorgde de nummer 24 van de wereld nog voor een flinke verrassing door wereldkampioen Peter Wright met 11-4 te verslaan.

De Players Championship Finals was het laatste grote toernooi in de aanloop naar het WK, dat op 15 december van start gaat in Londen. De loting voor de mondiale titelstrijd wordt komende donderdag verricht.