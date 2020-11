Michael van Gerwen voelde zich zaterdag allesbehalve fit voor aanvang van de partij tegen Jeffrey de Zwaan in de derde ronde van de Players Championship Finals. Desondanks sleepte hij met 10-7 de overwinning uit het vuur.

"Ik voelde me niet goed, al wil ik dat zeker niet als excuus gebruiken", reageerde de titelverdediger. "Ik moest voor de partij zelfs overgeven."

"Het was een lange dag, misschien heeft dat er wat mee te maken. Het is nu zaak om snel te gaan slapen en goed uit te rusten. Hopelijk voel ik me dan morgen fitter."

Van Gerwen begon de dag in Coventry met een overwinning op Jonny Clayton (6-4) en boekte daarna een zwaarbevochten zege op De Zwaan. Na een 8-3-voorsprong zag hij zijn tegenstander nog gevaarlijk dichtbij komen.

"Ik had het eerder af moeten maken, want hij ging weer geloven in zijn kansen", analyseerde Van Gerwen. "Maar het ging niet vanzelf, ik moest er hard voor werken."

'Het is aan mij om Dirk geen kans te geven'

Van Gerwen wacht in de kwartfinales opnieuw een Nederlands onderonsje. Dirk van Duijvenbode, die Luke Woodhouse in de derde ronde maar één leg gunde (10-1), is aan het begin van de slotdag zijn tegenstander.

"Ik weet waar Dirk toe in staat is en hij zal ongetwijfeld uitkijken naar de wedstrijd", blikt Van Gerwen vooruit. "Het is aan mij om hem geen kans te geven."

Voor de nummer één van de wereld, die de laatste maanden worstelt met zijn vorm, zou titelprolongatie bij de Players Championship Finals een mooie opsteker zijn richting het WK, dat over ruim twee weken begint.

"Je moet altijd in jezelf blijven geloven en dat zelfvertrouwen heb ik ook", zegt Van Gerwen. "Dat laat ik ook zien, want anders lukt het niet om zulke hoge gemiddeldes te blijven gooien."