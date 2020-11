Michael van Gerwen heeft zich zaterdag in Coventry geplaatst voor de kwartfinales van de Players Championship Finals. De titelverdediger besliste in de derde ronde het Nederlandse onderonsje met Jeffrey de Zwaan in zijn voordeel: 10-7.

Van Gerwen begon goed aan zijn partij en had in de vierde leg de eerste break te pakken. Hij verzuimde daarna met 5-1 voor te komen, waarna De Zwaan via een knappe finish van 142 terugbrak.

Vervolgens nam Van Gerwen een 8-3-voorsprong en leek hij op weg naar een eenvoudige zege. De Zwaan wilde echter niet van opgeven weten en won de volgende drie legs.

Uiteindelijk gaf Van Gerwen de wedstrijd niet meer uit handen. Hij miste nog een matchdart op 9-6, maar sloeg een leg later wel toe. Nadat De Zwaan tops miste en verzuimde om zijn laatste break achterstand weg te werken, gooide zijn opponent wel raak op dubbel twee.

Van Gerwen schreef de Players Championship Finals vijf keer op zijn naam. Behalve vorig jaar was de Brabander ook de sterkste in 2013, 2015, 2016 en 2017.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de laatste pijlen van de partij tussen Van Gerwen en De Zwaan te bekijken.

Van Duijvenbode geeft slechts één leg weg

Er staat sowieso een Nederlander in de halve eindstrijd bij de Players Championship Finals, want bij de laatste acht neemt Van Gerwen het op tegen zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode.

'Titan' haalde in de derde ronde met 10-1 uit tegen Luke Woodhouse. Hij leek op weg naar een whitewash, maar in de negende leg kwam de Engelsman toch nog op het scorebord.

Van Gerwen en Van Duijvenbode zijn de enig overgebleven Nederlanders in het toernooi. Eerder op de dag viel het doek in de tweede ronde voor Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort en Niels Zonneveld.

De Players Championship Finals is het laatste toernooi in aanloop naar het WK van komende maand in Londen. Het evenement wordt wegens de coronaregels in Coventry in plaats van Minehead gehouden. De kwartfinales, halve finales en finale worden zondag afgewerkt.