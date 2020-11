Michael van Gerwen heeft zich zaterdag geplaatst voor de derde ronde op de Players Championship Finals. De Brabantse nummer één van de wereld won in de tweede ronde met 6-4 van Jonny Clayton.

Van Gerwen was aanvankelijk op weg naar een probleemloze zege. Hij brak meteen en hield vervolgens lang een marge van twee legs (4-2). Clayton kwam echter alsnog langszij (4-4), maar Van Gerwen liet daarna zijn klasse zien en pakte de daaropvolgende twee legs.

'Mighty Mike' noteerde net als vrijdag in zijn eersterondepartij tegen Darius Labanauskas (6-3) een gemiddelde boven de 100 punten per drie pijlen. Hij kwam toen tot 103,34 punten en tegen Clayton tot 100,63 punten.

Van Gerwen, die aast op zijn eerste majortitel sinds maart, neemt het zaterdagavond in de derde ronde op tegen Jeffrey de Zwaan, die in de tweede ronde dankzij een gemiddelde van 100,23 punten met 6-4 te sterk was voor Wayne Jones.

Ook Van Duijvenbode naar derde ronde

Naast Van Gerwen en De Zwaan drong Dirk van Duijvenbode als enige Nederlander door naar de derde ronde. De finalist van de World Grand Prix versloeg Niels Zonneveld, die vrijdag nog stuntte tegen James Wade, de finalist op de Grand Slam of Darts.

Danny Noppert (1-6 tegen Mervyn King), Jermaine Wattimena (4-6 tegen Luke Humphries) en Vincent van der Voort (5-6 tegen José de Sousa, de winnaar van de Grand Slam of Darts) gingen allen onderuit.

De Players Championship Finals is het laatste toernooi in aanloop naar het WK volgende maand in Londen. Het wordt wegens de coronaregels gehouden in Coventry in plaats van Minehead. De kwartfinales, halve finales en finale zijn zondag.