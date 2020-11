Michael van Gerwen heeft zich vrijdag geplaatst voor de tweede ronde van de Players Championship Finals. De titelverdediger rekende af met de Litouwer Darius Labanauskas: 6-3. Niels Zonneveld zorgde voor een stunt door James Wade uit te schakelen.

Van Gerwen begon uitstekend aan zijn partij tegen Labanauskas en kwam dankzij finishes van onder meer 114 en 110 met 3-0 voor.

De nummer één van de wereld behield zijn break voorsprong en kwam via een indrukwekkende finish van 156 met 5-2 voor. In de achtste leg miste hij nog een matchdart, maar even later maakte hij het karwei wel af met dubbel negen.

Van Gerwen liet een gemiddelde van 103,34 per drie pijlen noteren en gooide 85,71 procent van zijn dubbels raak. Labanauskas stelde daar een moyenne van 90,38 tegenover.

In de tweede ronde verschijnt Van Gerwen aan de oche tegen Jonny Clayton. De Brabander schreef de Players Championship Finals vijf keer op zijn naam. Behalve vorig jaar was hij ook de sterkste in 2013, 2015, 2016 en 2017.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Zonneveld tegen Wade te bekijken.

Zonneveld stunt tegen Wade

Eerder op de avond was Zonneveld verrassend met 6-3 te sterk voor Wade, die afgelopen zondag nog de finale van de Grand Slam of Darts verloor. De 22-jarige Noord-Hollander miste op 5-2 een matchdart, maar sloeg een leg later wel toe met bull's eye.

Zonneveld wacht in de tweede ronde een Nederlands onderonsje met Dirk van Duijvenbode. 'Titan' versloeg de Ier William O'Connor met 6-4. Ook Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena en Jeffrey de Zwaan bereikten de tweede ronde.

Van der Voort zette zijn landgenoot Derk Telnekes met 6-2 opzij en Wattimena liet de Ier Steve Lennon kansloos: 6-1. De Zwaan ontdeed zich met 6-3 van Darren Webster.

Voor Martijn Kleermaker en Maik Kuivenhoven viel het doek in de openingsronde. Kleermaker verloor met 5-6 van de Duitser Gabriel Clemens en Kuivenhoven had geen schijn van kans tegen de Australiër Damon Heta: 1-6.

De Players Championship Finals, dat vrijdag is begonnen en tot en met zondag duurt, is het laatste grootste toernooi voor het WK darts, dat op 15 december begint. Coventry is vanwege de coronapandemie gastheer. Normaal vindt het televisietoernooi plaats in Minehead.