José de Sousa kan zijn geluk niet op met het veroveren van de titel dinsdag op de Grand Slam of Darts. De 46-jarige Portugees won in de finale van James Wade (16-12) en pakte zodoende voor de eerste keer in zijn nog prille carrière de eindzege op een major.

"Dit is de beste dag van mijn leven, een droom die uitkomt. Ik kan mijn gevoelens eigenlijk niet goed beschrijven. Het is eigenlijk niet normaal allemaal", zei De Sousa na afloop met de tranen in zijn ogen.

De Sousa heeft pas sinds januari vorig jaar een Tourkaart bij de PDC, maar sindsdien gaat het hard. 'The Special One' was al eens de beste op een Players Championship en een Euro Tour en nu dus ook op een major.

"Toen ik die 158-finish voor de wedstrijd gooide, wist ik dat ik zou huilen. Het heeft zoveel werk gekost om hier te komen. Het was een moeilijke keuze om alles op darts te zetten en prof te worden, maar het maakt me trots om te zien waar ik nu sta."

James Wade poseert met de trofee voor de tweede plaats op de Grand Slam of Darts. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Wade: 'Dit is een zware ontgoocheling voor mij'

Wade baalde logischerwijs van zijn nederlaag tegen De Sousa. De Engelsman was vooral teleurgesteld in zijn eigen spel. Hij begon nog wel goed met een 3-0-voorsprong, maar daarna keek hij telkens tegen een (grote) achterstand aan.

"Ik kwam in de finale totaal niet in de buurt van mijn niveau eerder deze week. José speelde veel beter dan ik. Hij verdient de overwinning, maar dit is een zware ontgoocheling voor mij", aldus Wade, die naast zijn eerste titel in twee jaar greep.

"Het doet pijn als je net in de finale zo slecht speelt en er zelfs geen echte wedstrijd van kan maken. Ik ben nog wat verward over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik vind het moeilijk om iets positiefs hieruit mee te nemen naar de komende toernooien."