José de Sousa heeft dinsdag voor een stunt gezorgd door de titel te veroveren op de Grand Slam of Darts. De Portugees, die voor het eerst meedeed aan het toernooi, was in de finale in Coventry verrassend met 16-12 te sterk voor James Wade.

De 46-jarige De Sousa verloor de eerste drie legs, maar trok de stand bij 5-5 via een finish van 130 weer gelijk. 'The Special One' sloeg vervolgens zelf een gaatje een liep uit naar 12-8.

De 37-jarige Wade werkte vervolgens één break achterstand weg, maar leverde op 14-11 opnieuw zijn eigen leg in. De Sousa verzuimde de partij meteen te beslissen, maar hij maakte het karwei in de daaropvolgende leg met een imponerende finish van 158 alsnog af.

Voor De Sousa is het zijn eerste titel op een groot televisietoernooi. Voorafgaand aan de Grand Slam of Darts was zijn beste prestatie op dat niveau de derde ronde van de UK Open. Hij ontvangt voor zijn eindzege een geldprijs van 125.000 Britse pond (ruim 139.000 euro).

Op weg naar de finale verraste de nummer 34 van de wereld al Dave Chisnall, Michael Smith en Simon Whitlock. In de groepsfase verloor hij overigens nog van Smith.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de indrukwekkende finish van De Souse te bekijken.

Wade grijpt naast eerste titel in twee jaar

Wade, de mondiale nummer acht, stond begin vorig jaar bij The Masters voor het laatst in de eindstrijd van een tv-toernooi. Hij verloor toen van Michael van Gerwen. De Engelsman won eind 2018 met de World Series of Darts Finals voor het laatst een groot toernooi.

Voor Van Gerwen viel het doek op de Grand Slam of Darts in de kwartfinales. De Brabander, die het toernooi in 2015, 2016 en 2017 won, verloor na acht gemiste matchdarts van Whitlock.

De Grand Slam of Darts werd in Coventry georganiseerd vanwege de coronapandemie. Normaal vindt het enige televisietoernooi met een groepsfase plaats in Wolverhampton.