James Wade en José de Sousa hebben maandag de finale van de Grand Slam of Darts bereikt. De Engelsman won in een thriller met 16-15 van Dimitri Van den Bergh. De Portugese debutant was met 16-12 te sterk voor Simon Whitlock, die zondag Michael van Gerwen uitschakelde.

De eindstrijd wordt dinsdag om 19.00 uur in het Engelse Coventry gespeeld. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 Britse pond (ruim 139.000 euro).

Voor de 37-jarige Wade is het de derde keer dat hij in de finale staat van de Grand Slam of Darts, dat normaal gesproken in Wolverhampton wordt gespeeld, maar vanwege corona is verplaatst. In 2016 verloor hij van Van Gerwen en zes jaar eerder was Scott Waites te sterk.

De Sousa stond nog nooit in de eindstrijd van een televisietoernooi. Het bereiken van de derde ronde bij de UK Open was dit jaar zijn beste resultaat bij een major.

José de Sousa plaatste zich als eerste Portugees voor de finale van een televisietoernooi. (Foto: ANP)

Wade overleeft matchdart tegen Van den Bergh

Wade stond tegen Van den Bergh de hele wedstrijd achter. 'The Machine' knokte zich van een 9-13-achterstand echter knap terug tot 14-14. Van den Bergh, eerder dit seizoen winnaar van de World Matchplay, gaf vervolgens ook een 15-14-voorsprong uit handen en miste een matchdart. De ervaren Wade sloeg vervolgens wel toe.

De Sousa bereikte eerder op de avond als eerste Portugese darter ooit de finale van een groot toernooi. De nummer 34 van de wereld begon stroef aan zijn partij tegen Whitlock, maar liep vanaf 8-8 gestaag weg bij de Australiër.

Na de Grand Slam of Darts staat er met de Players Championship Finals (27-29 november) deze maand nog een major op het programma. Op 15 december gaat het WK van start.