Michael van Gerwen is zwaar aangeslagen door zijn spectaculaire uitschakeling in de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De Nederlander kreeg zondagavond liefst acht pijlen om de wedstrijd tegen Simon Whitlock te beslissen, maar hij miste ze allemaal en trok aan het kortste eind.

"Ik ben hier echt doodziek van", zei een teleurgestelde Van Gerwen in Coventry tegen RTL 7 Darts. "Als je zo veel wedstrijdpijlen krijgt, mag het gewoon niet meer misgaan. En als het dan toch misgaat, ben je gewoon een ongelooflijke lul. Punt."

De 31-jarige Brabander miste op 15-13 zijn eerste drie matchdarts en zag de twintig jaar oudere Whitlock met een break terug in de wedstrijd komen. Op 15-15 liet de nummer één van de wereld nog eens vijf wedstrijdpijlen onbenut en pakte 'The Wizard', die in totaal twintig keer 180 gooide, zijn kans door de wedstrijd met dubbel-8 uit te gooien.

"Whitlock bleef de druk erop houden en deed goede dingen op de juiste momenten, maar ik wapende me daar wel oké tegen. Ik was de baas op het podium", oordeelde Van Gerwen. "Maar als je zo veel kansen mist, moet je gewoon je pijlen pakken en naar huis gaan. Ik ben hier doodziek, maar dan ook echt doodziek van."

'Mensen onderschatten wat dit met me doet'

Zijn uitschakeling in de kwartfinales is een fikse domper voor Van Gerwen, die op de Grand Slam of Darts juist een einde wilde maken aan een periode met teleurstellende resultaten op de grote toernooien. 'Mighty Mike' werd in oktober in de kwartfinales van de World Grand Prix ook al verslagen door Whitlock.

"Ik weet als geen ander dat Simon de laatste tijd een stuk beter staat te gooien, maar ik had hier gewoon niet mogen verliezen", zei de drievoudig Grand Slam of Darts-winnaar. "Mensen onderschatten misschien wat dit met me doet. Ik ben op de weg terug naar mijn goede vorm. Als je zo'n wedstrijd verliest, is dat extra zuur."

Van Gerwen vreest niet dat zijn pijnlijke verlies invloed gaat hebben op zijn resultaten bij de komende toernooien en op het WK, dat half december begint. "Ik kan het goed aan de kant zetten. Maar dan nog: als je zo'n goede kans hebt om naar de halve finales te gaan, dan moet je die gewoon pakken."