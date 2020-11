Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd om de halve finales van de Grand Slam of Darts te bereiken. De Brabander miste in een thriller tegen Simon Whitlock liefst acht matchdarts en verloor met 15-16.

Van Gerwen nam vanaf het begin van de partij het initiatief en had meteen een break voorsprong te pakken. Whitlock trok de stand via fraaie finishes van 124 en 122 weer gelijk, maar de Nederlander liep vervolgens uit naar 6-3.

De Australiër knokte zich opnieuw terug, waarna Van Gerwen voor de derde keer een gaatje sloeg. Bij een 11-7-voorsprong leek de nummer één van de wereld op weg naar de winst, maar Whitlock wilde niet van opgeven weten en kwam terug tot 12-12.

Via een indrukwekkende finish van 146 kwam Van Gerwen met 15-13 voor en had hij nog één leg nodig voor de winst. De drievoudig wereldkampioen miste echter drie matchdarts, waarna Whitlock de break achterstand wegwerkte en vervolgens een beslissende leg afdwong.

In die bloedstollende laatste leg leek Van Gerwen de overwinning alsnog naar zich toe te trekken, toen hij op 68 stond en zijn opponent 170 niet wist uit te gooien. Hij slaagde er echter tot vijf keer toe niet in om de beslissende dubbel te vinden. Whitlock sloeg wel toe op dubbel acht.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de bloedstollende laatste leg te bekijken.

Whitlock treft De Sousa in halve eindstrijd

Bij de laatste vier neemt Whitlock het maandag op tegen José de Sousa. De Portugees verraste eerder op de dag Michael Smith met 16-14. In de andere halve finale staat James Wade tegenover Dimitri Van den Bergh. Wade klopte Damon Heta (16-13) en Van den Bergh zette Nathan Aspinall (16-15) opzij.

Van Gerwen, die de Grand Slam of Darts in 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef, was de laatst overgebleven Nederlander in het toernooi. Voor Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena viel het doek in de groepsfase.

De Grand Slam of Darts is afgelopen maandag begonnen en duurt tot en met komende dinsdag. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 Britse pond (ruim 139.000 euro).

Het toernooi wordt in Coventry georganiseerd vanwege de coronapandemie. Normaal vindt het enige televisietoernooi met een groepsfase plaats in Wolverhampton.