Michael van Gerwen blaakt van het zelfvertrouwen op de Grand Slam of Darts. De nummer één van de wereld vernederde zaterdag Gary Anderson in de achtste finales van de major in Coventry.

"Het was een lekker potje. Het liep oké, niet super, maar als je met 10-2 wint van Anderson, mag je niet klagen", zei Van Gerwen voor de camera van RTL 7.

Van Gerwen liet Anderson volledig kansloos. Zijn tegenstander kwam nog wel op 1-1 door 132 uit te gooien, maar daarna trok de Brabander liefst acht legs op rij naar zich toe en sloeg daarmee een onoverbrugbaar gat.

"Hij probeerde er alles aan te doen om het mij zo moeilijk mogelijk te maken, maar ik had een paar heel goede finishes. Die 94 en 87 deden hem pijn en van daaruit kon ik mooi door bouwen."

"Als Gary lekker los staat te gooien dan kan hij telkens met 180'ers en 140'ers komen, maar dat kan ik ook. Ik zat er op een gegeven moment zo lekker in. Ja, dan voel je je wel onoverwinnelijk."

Michael van Gerwen op de Grand Slam of Darts. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Whitlock heeft meer appeltjes te schillen met mij'

Het moet gezegd dat Van Gerwen, die een gemiddelde noteerde van 101 punten per drie pijlen, niet de meest fitte Anderson tegenover zich had staan. De Schot loopt al de hele week mank omdat hij last heeft van zijn knie.

"Hij staat niet heel lekker te spelen, maar zolang iemand zich niet heeft teruggetrokken uit het toernooi, is hij gewoon klaar om een performance neer te zetten. Daar moet je jezelf op voorbereiden. Ik deed de juiste dingen op de juiste momenten."

Van Gerwen, die in 2015, 2016 en 2017 de titel veroverde op de Grand Slam of Darts, treft zondag in de kwartfinales Simon Whitlock. Hij verloor eerder dit jaar op de World Matchplay en World Grand Prix met pijnlijke cijfers van de Australiër.

"Maar ik denk dat hij meer appeltjes met mij heeft te schillen dan andersom. Volgens mij sta ik er beter voor wat betreft de balans in onderlinge ontmoetingen. Het wordt een heel andere wedstrijd. Ander spelformat, andere Michael van Gerwen."