Michael van Gerwen heeft zaterdag op overtuigende wijze de kwartfinales van de Grand Slam of Darts bereikt. De nummer één van de wereld gunde Gary Anderson in Coventry slechts twee legs: 10-2.

Van Gerwen liet Anderson volledig kansloos. De Schot kwam nog wel op 1-1 door 132 uit te gooien, maar daarna trok de Brabander liefst acht legs op rij naar zich toe.

Via finishes van onder meer 94, 92 en 88 liep Van Gerwen uit naar 9-1. Anderson brak nog terug, maar in de twaalfde leg besliste de Nederlander de partij met tops.

De drievoudig wereldkampioen liet een gemiddelde van 101,81 per drie pijlen noteren. Anderson stelde daar een moyenne van 96,98 tegenover.

Bij de laatste acht neemt Van Gerwen, die de Grand Slam of Darts in 2015, 2016 en 2017 won, het op tegen Simon Whitlock. Hij is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi. Voor Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena viel het doek in de groepsfase.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Van Gerwen te bekijken.

Titelverdediger Price uitgeschakeld

Titelverdediger Gerwyn Price strandde zaterdag in de achtste finales. De Welshman ging met 8-10 ten onder tegen Nathan Aspinall. 'The Asp' besliste de wedstrijd met bull's eye.

De Grand Slam of Darts is maandag begonnen en duurt tot en met volgende week dinsdag. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 Britse pond (ruim 139.000 euro).

Het toernooi wordt in Coventry georganiseerd vanwege de coronapandemie. Normaal vindt het enige televisietoernooi met een groepsfase plaats in Wolverhampton.