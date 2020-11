Dirk van Duijvenbode kan er met zijn hoofd niet bij dat hij donderdagavond werd uitgeschakeld op de Grand Slam of Darts. De Nederlander verloor verrassend van Ian White (1-5) en eindigde onderaan in de poule.

"Het voelde alsof ik bijna elke beurt 180 zou kunnen gooien, maar er ging maar geen triple in" zei een ontgoochelde Van Duijvenbode in Coventry tegen RTL 7. "Op een gegeven moment werkte ik mezelf alleen maar tegen. Het gevoel was zó goed, ik snap er echt niks van."

De 28-jarige Van Duijvenbode eindigde de partij met een gemiddelde van 98,64 per drie pijlen, maar was daarmee niet opgewassen tegen de 22 jaar oudere White. De Brit imponeerde met een sterk moyenne van 108,04 en maakte geen enkele fout op de dubbels. Zo plaatste hij op 2-1 de eerste break door 120 uit te gooien.

"Je kan zeggen: het was een goede finish. Maar zijn eerste pijl zat er 1 meter naast en toch gooide hij 'm uit. Dat deed wel even pijn ja", zei een balende Van Duijvenbode. "Ik weet niet wat White deed. Hij heeft op televisie nog nooit een dubbel gegooid en tegen mij had hij opeens een 100 procent-score."

Dirk van Duijvenbode begrijpt niets van zijn nederlaag tegen Ian White. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik dacht: waar ligt het dan aan?'

Van Duijvenbode was in zijn tweede groepswedstrijd nog verrassend te sterk voor wereldkampioen Peter Wright, maar door zijn nederlagen tegen White en Devon Petersen (2-5) mag hij het toernooi in Coventry niet vervolgen. De Katwijker tast nog altijd in het duister over de reden voor zijn stevige nederlaag tegen White.

"Het gevoel was zo goed, dat ik dacht: waar ligt het dan aan? In de voorbereiding gooide ik alles, al is dat een verliezersexcuus. Met dat goede gevoel ging ik ook het podium op, maar de triples wilden er maar niet in", aldus Van Duijvenbode.

Door de uitschakeling van 'Titan' is Michael van Gerwen de enige overgebleven Nederlander in de Grand Slam of Darts, want ook Jermaine Wattimena strandde in de groepsfase. Van Gerwen was al zeker van een plek in de achtste finales en won zijn laatste groepsduel donderdag met 5-3 van Joe Cullen.