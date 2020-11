Dirk van Duijvenbode is er donderdag niet in geslaagd om de knock-outfase van de Grand Slam of Darts te bereiken. De Zuid-Hollander ging in zijn laatste groepswedstrijd in Coventry hard onderuit tegen Ian White. Ook voor wereldkampioen Peter Wright viel het doek.

De 28-jarige Van Duijvenbode verloor met 1-5 van de 22 jaar oudere White. 'Titan' won zijn eerste eigen leg nog, maar had daarna geen schijn van kans tegen de ontketende Engelsman.

Met een finish van 120 zorgde White voor de eerste break en in de zesde leg besliste hij de partij door 132 uit te gooien. Hij liet een gemiddelde van 108,04 per drie pijlen noteren, terwijl Van Duijvenbode daar 98,64 tegenoverstelde.

In dezelfde groep wist Wright zich ook niet bij de laatste zestien te voegen. De Schot moest tegen de al geplaatste Devon Petersen drie legs winnen, maar verloor met 2-5. In de laatste leg miste hij de dubbel negentien om 155 uit te gooien.

Van Duijvenbode, die in zijn eerste partij nog stuntte tegen Wright (5-4) eindigt door zijn nederlaag tegen White als laatste in zijn poule. Hij staat net als Wright en White op twee punten, maar de Engelsman gaat op basis van legsaldo door.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor de beslissende pijlen bij Van Duijvenbode-White.

Van Gerwen al zeker van achtste finales

Eerder plaatste Michael van Gerwen zich wel voor de achtste finales in de Ricoh Arena. De nummer één van de wereld speelt later op de avond in zijn laatste groepswedstrijd tegen Joe Cullen.

Jermaine Wattimena strandde donderdag in de groepsfase. 'The Machine Gun' verloor in zijn laatste partij van Damon Heta (4-5), waardoor hij als derde eindigde in zijn groep. De eerste twee darters in elke groep gaan door naar de knock-outfase.

De Grand Slam of Darts is maandag begonnen en duurt tot en met volgende week dinsdag. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 Britse pond (ruim 139.000 euro).

Gerwyn Price verdedigt zijn titel in Coventry, waar de Grand Slam of Darts wordt georganiseerd vanwege de coronapandemie. Normaal vindt het enige televisietoernooi met een groepsfase plaats in Wolverhampton.